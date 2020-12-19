Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın kaza sahnesi izleyicileri ekran başına kilitlerken gözler sevilen karakteri canlandıran Uğur Güneş'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına çevrildi. Bir Zamanlar Çukurova'nın 71. bölümünde Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin'in diziden ayrılması şok etkisi yaratmıştı. dizide yeni bir ayrılık olacağı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan son iddialara göre Yılmaz Akkaya karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrılacağı ve yeni bir diziyle anlaştığı, kaza sahnesinin ardından çok konuşulmaya başlandı. Ancak Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in diziye veda edip etmeyeceği gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.
DİZİNİN EFSANE İSMİ VEDA MI EDİYOR?
Çukurova'da Müjgan'ın ve bebeğinin akıbeti yeni bölümde belli olacak. Bu sırada kulislerde dolaşan iddiaya göre Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda ediyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak sosyal medyada görüldüğü üzere Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde, izleyicinin gözü Müjgan ve Yılmaz'da olacak gibi görünüyor.
YENİ DİZİSİ BELLİ OLUYOR İDDİALARI
Bir Zamanlar Çukurova izleyici şoke edecek bir ayrılığa daha hazırlanıyor olabilir. Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş, fenomen yapımda son çekimlerini de tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu. İddialara göre Güneş, "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş 1987 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da büyüyen Uğur Güneş ilk olarak eğitim hayatına başladı ve almış olduğu eğitimlerin beraberinde oyunculuk mesleğine de adım attı. Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.
Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.
Uğur Güneş Tamam Mıyız isimli dizide de yer aldıktan sonra en fazla sevilen diziler içerisinde yer alan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ismini duyurdu. 2014 senesinde başlayan dizi ilk sezonundan itibaren çok fazla rağbet gördü. Uğur Güneş aynı sene içerisinde Urfalıyam Ezelden ve İsimsizler dizileri içerisinde de yer aldı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Yaman konağında herkes derin bir uykuda!
Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar!
Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.
Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.
Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır. Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı?
Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı? Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?