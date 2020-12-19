Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın kaza sahnesi izleyicileri ekran başına kilitlerken gözler sevilen karakteri canlandıran Uğur Güneş'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına çevrildi. Bir Zamanlar Çukurova'nın 71. bölümünde Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin'in diziden ayrılması şok etkisi yaratmıştı. dizide yeni bir ayrılık olacağı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan son iddialara göre Yılmaz Akkaya karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrılacağı ve yeni bir diziyle anlaştığı, kaza sahnesinin ardından çok konuşulmaya başlandı. Ancak Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in diziye veda edip etmeyeceği gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.

DİZİNİN EFSANE İSMİ VEDA MI EDİYOR?

Çukurova'da Müjgan'ın ve bebeğinin akıbeti yeni bölümde belli olacak. Bu sırada kulislerde dolaşan iddiaya göre Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda ediyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak sosyal medyada görüldüğü üzere Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde, izleyicinin gözü Müjgan ve Yılmaz'da olacak gibi görünüyor.