Netflix dijital platformunda heyecanla izlenen Peaky Blinders dizisinin 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri Peaky Blinders yeni sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.