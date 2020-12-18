Bir devir kapanıyor yenisi yolda! Efsanenin sonu böyle geldi! Kan kaybı sonrası olay düşmanlıklar...

Pazartesi akşamları Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle milyonları ekran başına toplayan Çukur'da Selim Koçovalı'yı canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrılmasıyla kan kaybı yaşandı. Ancak dizi ünlü oyuncunun ayrılığından sonra bomba bir transfere imza attı. Vatanım Sensin ve Güvercin dizilerinden tanıdığımız Genco Özak dizinin kadrosuna Kulkan Erdenet olarak katıldı. Kulkan Erdenet'in gelişiyle ortalık iyice karışıyor ve Çukur'da cepheler iyice ayrılıyor. Böylece Öner Erkan tarafından canlandırılan Selim Koçovalı karakterinin senaryo gereği diziden ayrılmasıyla Erdenet ve Koçovalı savaşı farklı bir boyuta taşınıyor.
ÇUKUR'DA KULKAN ERDENET HAMLESİ
Bomba bir isim dizinin kadrosuna katıldı. Vatanım Sensin ve Güvercin dizilerinden tanıdığımız Genco Özak dizinin kadrosuna Kulkan Erdenet olarak dahil oldu.
KULKAN ERDENET OLARAK KATILDI
Çukur'a Genco Özak, Kulkan Erdenet karakteriyle dahil oldu. Genç oyuncunun Erdenet ailesinin küçük oğlunu canlandıracağı dizide ailenin göz bebeği olarak büyütülen ama diğer abilerine hiç benzemeyen, kafasına estiği gibi bir hayat süren Kulkan'ın Koçovalılar'la olan savaşlarında kritik bir noktada durması bekleniyor. Küçük kardeşin savaşa dahil olmasıyla Çatağay ve Ogeday'ın aile içindeki dengelerinin nasıl değişeceği ise şimdiden heyecan yaratıyor.
GENCO ÖZAK KİMDİR?
Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almıştır. Günümüzde ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterini oynamaktadır.
Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.
2020 – Güvercin
2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)
2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)
2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)
2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)
2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)
2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)
ÇUKUR'UN 107. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yamaç'ın Cengiz'in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak.
Selim'in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak.
Efsun'un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir'in güvenliğini sağlamaya çalışacak.
Koçovalılar'ın Selim'in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.
ÇUKUR REYTİNG SONUÇLARI
Çukur, bu hafta yayınlanan yeni bölümüyle Total'de 8.76 izlenme oranı (rating), 17.94 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, ABC1 20+'da 8.11 izlenme oranı (rating), 16.00 izlenme payı (share), AB'de 6.88 izlenme oranı (rating), 14.43 izlenme payı (share) elde etti.