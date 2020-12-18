Bir devir kapanıyor yenisi yolda! Efsanenin sonu böyle geldi! Kan kaybı sonrası olay düşmanlıklar...

Pazartesi akşamları Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle milyonları ekran başına toplayan Çukur'da Selim Koçovalı'yı canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrılmasıyla kan kaybı yaşandı. Ancak dizi ünlü oyuncunun ayrılığından sonra bomba bir transfere imza attı. Vatanım Sensin ve Güvercin dizilerinden tanıdığımız Genco Özak dizinin kadrosuna Kulkan Erdenet olarak katıldı. Kulkan Erdenet'in gelişiyle ortalık iyice karışıyor ve Çukur'da cepheler iyice ayrılıyor. Böylece Öner Erkan tarafından canlandırılan Selim Koçovalı karakterinin senaryo gereği diziden ayrılmasıyla Erdenet ve Koçovalı savaşı farklı bir boyuta taşınıyor.

ÇUKUR'DA KULKAN ERDENET HAMLESİ

Bomba bir isim dizinin kadrosuna katıldı. Vatanım Sensin ve Güvercin dizilerinden tanıdığımız Genco Özak dizinin kadrosuna Kulkan Erdenet olarak dahil oldu.