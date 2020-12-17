2006-2010 yıllarında yayınlanan ve Reşat Nuri Gültekin'in romanında uyarlanan Yaprak Dökümü adlı dizide çok konuşulan isimlerden birisi olan Bennu Yıldırımlar yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Kadın dizisinde rol alan ünlü oyuncunun yeni yılda Acun Ilıcalı'nın Exxen dijital platformunda yayınlanacak bir diziyle izleyici karşısına çıkacağı konuşulmaya başlandı. Bu gelişmeler izleyicileri heyecanlandırırken ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın hangi projede rol alacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı.

EXXEN'DE YAYINLANACAK DİZİDE OYNAYACAK

Bennu Yıldırımlar'ın Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platform Exxen için çekilecek bir dizide rol alacağı konuşulmaya başlandı.