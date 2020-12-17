2006-2010 yıllarında yayınlanan ve Reşat Nuri Gültekin'in romanında uyarlanan Yaprak Dökümü adlı dizide çok konuşulan isimlerden birisi olan Bennu Yıldırımlar yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Kadın dizisinde rol alan ünlü oyuncunun yeni yılda Acun Ilıcalı'nın Exxen dijital platformunda yayınlanacak bir diziyle izleyici karşısına çıkacağı konuşulmaya başlandı. Bu gelişmeler izleyicileri heyecanlandırırken ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın hangi projede rol alacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı.
EXXEN'DE YAYINLANACAK DİZİDE OYNAYACAK
Bennu Yıldırımlar'ın Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platform Exxen için çekilecek bir dizide rol alacağı konuşulmaya başlandı.
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
Bennu Yıldırımlar 22 Kasım 1968 tarihinde dünyaya geldi. Özellikle Süper Baba'daki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret ve 2011-2014 yılları arası rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin karakterleriyle tanınmaktadır.
Erenköy Kız Lisesi mezunudur. 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü.
1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evli ve Ada adında bir kız çocuk annesidir.
31 Mayıs 2016 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Shakespeare'ın "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır.
Bennu Yıldırımlar, 1997'de küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan "Süper Baba" dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı ve sevildi. Daha sonra Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan ve ekranların çok sevilen dizisi haline gelen "Yaprak Dökümü"nün sabırlı Fikret'i olarak gönüllere yerleşti.
Bennu Yıldırımlar, 2013 yılında, Yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Nermin karakterini canlandırdı. Dizide başrolleri Evrim Solmaz'ın diziden ayrılması üzerine diziye giren Deniz Uğur,Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Özge Özder canlandırmıştır.
ÖDÜLLERİ
1994 - Ankara Film Festivali - Ağrı'ya Dönüş, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
1996 - Bedia Muvahhit Ödülü, Bir Atın Öyküsü
1998 - İsmet Küntay Ödülü, Huzur
2000 - Sadri Alışık Ödülleri - Kaç Para Kaç
2006 - Lions Tiyatro Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Saygılı Yosma
2008 - 35. Altın Kelebek 2008 TV Yıldızları Yarışması Ödülleri, En iyi Kadın Oyuncu
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
1988 - Perili Köşk – TRT (Dizi)
1990 - Gençler – TRT (Dizi)
1990 - Gülen Ayva Ağlayan Nar (Dizi)
1992 - Adada Son Gece (Sinema filmi)
1993 - Hacı Yusuf Efendi (Sinema filmi)
1993 - Rifle King Kong Show - Kanal 6 (Dizi)
1994 - Piranha Films - Channel 4 (Dizi)
1994 - Ağrı'ya Dönüş (Muhsine) (Sinema filmi)
1994 - Gece, Melek ve Bizim Çocuklar (Sinema filmi)
1994 - Muhteşem Zango - Star TV (Dizi)
1995 - Kopgel Taksi - Star TV (Dizi)
1995 - Video Klip ve Çizgi Film Sunuşları - Show TV (Dizi)
1996 - Sharpe's Revenge - Carlton TV (Dizi)
1997 - Süper Baba (Elif) - ATV (Dizi)
1998 - Utanmaz Adam - ATV (Dizi)
1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema filmi)
1998 - Kaç Para Kaç (Sinema filmi)
1998 - Kördüğüm - TRT (Dizi)
1999 - Ölümün El Yazısı (90 dakikalık TV filmi) - Kanal D 2000 - Hiç Yoktan Aşk (TV filmi) 2001 - Tek Celse (13 bölümlük dizi) - TRT (Dizi)
2001 - Üzgünüm Leyla (33 bölümlük dizi) - TRT (Dizi)
2001 - Kim Gitsin Yarışma Programı - Star TV 2002 - Bir Tatlı Huzur - Show TV (Dizi)
2002 - Şapkadan Babam Çıktı (Emel) - TRT (Dizi)
2004 - Avrupa Yakası (Konuk) - ATV (Dizi)
2005 - Aynalar (Gül) - TRT (Dizi)
2005 - Maki (Iraz) - Show TV (Dizi)
2006-2010 - Yaprak Dökümü (Fikret) - Kanal D (Dizi)
2006 - Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited (TV filmi) 2009-2010 - Gökten Üç Elma Düştü (Sinema filmi)
2011 - 2014 - Umutsuz Ev Kadınları (Nermin) - Fox (Dizi)
2014-2015 - Gönül İşleri (Servet Üstün) (Dizi)