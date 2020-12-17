13 yıl boyunca ekranlara damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nde 2003-2016 yılları arasında onlarca ünlü isim rol aldı. Pala rolüyle karşımıza çıkan Yüksel Arıcı en dikkat çekenlerden karakterden birisi oldu. Kurtlar Vadisi dizisinin 2. ve 3. sezonunda Pala karakterine hayat veren ve milyonların gönlüne taht kuran Yüksel Arıcı dizinin efsanelerinden birisi olmuştu. Yüksel Arıcı son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Vehbi karakterine hayat vermişti. Usta oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Usta oyuncunun domates topladığı görüntülerde Kurtlar Vadisi'nde söylediği "Dağda keklik burada domates." repliğini tekrar ediyor.

İşte usta oyuncunun son hali...