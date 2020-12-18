MasterChef'in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Babası Kerkük doğumlu olan Serhat'ın Iraklı Türkmen doktor İhsan Doğramacı ile de akrabalığı vardır. Anneannesi ise Yugoslav göçmenidir. Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." Yanıtını vermişti.

MasterChef'in ilk bölümlerinde hayatı hakkında bilgiler veren ve yarışmaya katılma nedenini açıklayan Doğramacı, yarışmaya katılmasında nişanlısının büyük payı olduğunu dile getirmişti. Burcu Bakır "Serhat'ın meşhur nişanlısı" diyerek kendisini tanıttı.



