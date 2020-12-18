İddialı yarışmacılar arasında yer alan Masterchef Serhat "çok basit bir şekilde şampiyon olacağım" sözleriyle hem şefleri hem de izleyicileri oldukça şaşırtmıştı. Hala iddialı bir şekilde yarışan ve yaklaşan finale karşı mücadelesini arttıran Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? Geçtiğimiz günlerde sevdikleri yanlarına gelen yarışmacılar onlarla birlikte tabak hazırlayıp şeflerin beğenisine sunmuştu. Serha Doğramacı'nın nişanlısı gelince Masterchef Serhat nişanlısı kim? Sorusunun yanıtı da merak edildi. İşte ayrıntılar…
MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?
23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir. İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.
MasterChef'in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Babası Kerkük doğumlu olan Serhat'ın Iraklı Türkmen doktor İhsan Doğramacı ile de akrabalığı vardır. Anneannesi ise Yugoslav göçmenidir. Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." Yanıtını vermişti.
MasterChef'in ilk bölümlerinde hayatı hakkında bilgiler veren ve yarışmaya katılma nedenini açıklayan Doğramacı, yarışmaya katılmasında nişanlısının büyük payı olduğunu dile getirmişti. Burcu Bakır "Serhat'ın meşhur nişanlısı" diyerek kendisini tanıttı.
MASTERHEF SERHAT ELEME ADAYI OLDU!
Eğlenceli geçen ödül oyunu sonrasında son 5'teki ana kadro yarışmacıları Serhat, Özgül ve Emir'i eleme adayı oyunu stresi sardı. Somer şef tarafından hazırlanan imza yemeğine en yakın ürün hazırlayan ismin eleme potasına gitmekten kurtulacağı ve en az başarılı yapan ismin 3. Eleme adayı olarak belirleneceği oyunda 3 isim yemeklerini tamamlayarak Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin tadımına sundu. Tadım safhasını tamamlayan jüri şefler değerlendirme yaparak en başarılı ürünün Emir'e ait olduğunu açıkladı. Son 2'ye kalan Serhat ve Özgül arasında ise Mehmet, Danilo, Somer şeflerin 3. eleme adayı kararı SERHAT'tan yana oldu böylelikle 3. eleme adayı Serhat olarak belirlendi.