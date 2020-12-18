Bir saatlik sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Finale kalanlar Serhat - Eda, Barbaros - Batuhan ve Cemre - Emir olurken gecenin kazanan çifti, Barbaros ve Batuhan oldu.25 bin TL'lik ödülü bu ikili kazandı.

Eğlenceli geçen ödül oyunu sonrasında son 5'teki ana kadro yarışmacıları Serhat, Özgül ve Emir'i eleme adayı oyunu stresi sardı. Somer şef tarafından hazırlanan imza yemeğine en yakın ürün hazırlayan ismin eleme potasına gitmekten kurtulacağı ve en az başarılı yapan ismin 3. Eleme adayı olarak belirleneceği oyunda 3 isim yemeklerini tamamlayarak Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin tadımına sundu. Tadım safhasını tamamlayan jüri şefler değerlendirme yaparak en başarılı ürünün Emir'e ait olduğunu açıkladı.