Masterchef adım adım finale yaklaşıyor, artık 5 kişi kalan yarışmacılar bireysel olarak tabak yapıyor ve şeflerin beğenisine sunuyor. Alican, Yasin, Cemre, Eda diğer yarışmacılarla birlikte tabak hazırladı. Hem heyecanlı hem de eğlenceli anlar yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tabakları tattı, peki günün en zayıf tabağı hangisi oldu? Yarışmayı izlemeyi kaçıranlar Masterchef eleme adayı kimler? 17 Aralık Masterchef dörtlü eleme finaline kimler kaldı? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte son bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Finale adım adım yaklaşılırken MasterChef'te yarışmacılar ödül oyunu oynayarak stres attı. MasterChef 123. bölümde Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa programa konuk oldu. keyifli anların yaşandığı gecede kura çekilişi ile eşleşmeler yapıldı.
Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa konuk olarak ödül oyununa katıldı. Kura çekilişi sonrasında Emir – Cemre, Eda – Serhat, Alican – Eray, Yasin – Özgül ve Barbaros – Batuhan eşleşmesi sonrası şefler yarışmacılardan yaratıcı yemek yapmasını istedi.
Bir saatlik sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Finale kalanlar Serhat - Eda, Barbaros - Batuhan ve Cemre - Emir olurken gecenin kazanan çifti, Barbaros ve Batuhan oldu.25 bin TL'lik ödülü bu ikili kazandı.
Eğlenceli geçen ödül oyunu sonrasında son 5'teki ana kadro yarışmacıları Serhat, Özgül ve Emir'i eleme adayı oyunu stresi sardı. Somer şef tarafından hazırlanan imza yemeğine en yakın ürün hazırlayan ismin eleme potasına gitmekten kurtulacağı ve en az başarılı yapan ismin 3. Eleme adayı olarak belirleneceği oyunda 3 isim yemeklerini tamamlayarak Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin tadımına sundu. Tadım safhasını tamamlayan jüri şefler değerlendirme yaparak en başarılı ürünün Emir'e ait olduğunu açıkladı.
Son 2'ye kalan Serhat ve Özgül arasında ise Mehmet, Danilo, Somer şeflerin 3. eleme adayı kararı SERHAT'tan yana oldu böylelikle 3. eleme adayı Serhat olarak belirlendi
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eğlenceli geçen ödül oyunu sonrasında son 5'teki ana kadro yarışmacıları Serhat, Özgül ve Emir'i eleme adayı oyunu stresi sardı. Somer şef tarafından hazırlanan imza yemeğine en yakın ürün hazırlayan ismin eleme potasına gitmekten kurtulacağı ve en az başarılı yapan ismin 3. Eleme adayı olarak belirleneceği oyunda 3 isim yemeklerini tamamlayarak Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin tadımına sundu. Tadım safhasını tamamlayan jüri şefler değerlendirme yaparak en başarılı ürünün Emir'e ait olduğunu açıkladı.
Son 2'ye kalan Serhat ve Özgül arasında ise Mehmet, Danilo, Somer şeflerin 3. eleme adayı kararı SERHAT'tan yana oldu böylelikle 3. eleme adayı Serhat olarak belirlendi
MASTERCHEF DÖRTLÜ ELEME FİNALİNE KALANLAR
ERAY
BARBAROS
SERHAT