"Keloğlan Mağarası"nı turizme kazandırdım

◊ Esprili de bir yanınız var. Programlarda "Bu kadar da olmaz" deyip güldüğünüz anlar oluyor muydu?



- Denizli'nin Acıpayam ilçesi'ndeki Dodurgalar Mağarası'nın saç çıkarttığına dair bir haber aldım. James George Frazer, "Altın Dal" adlı kitabında saç buklesini bereket sembolü olarak yorumlar. Ben de Frazer'ın bu görüşünden yola çıktım. Elimdeki ilginç hikâyeyi mizahi bir dille harmanlayıp "Saçım benim, saçım benim" diye bir tekerlemeyle izleyiciye ulaştırmayı amaçladım. Bugün baktığımızda amacıma ulaştığım söylenebilir. Çünkü 'Keloğlan Mağarası' turizme kazandırılmış ve yılda binlerce kişinin ziyaret ettiği bir bereket sembolüne dönüşmüş durumda.



◊ Sizi gördüklerinde nasıl tepkiler veriyorlar?



- Özlediklerini, tekrar programa başlamamı belirtiyorlar. Bu da benim için paha biçilemez bir duygu. Kelimeler yetersiz kalıyor. Beni ben yapan; sevenlerim.