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    • Magazin
    • 18.12.2020 16:29
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    • 18.12.2020 16:29
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    ? İpuçları yavaş yavaş geliyor! yeni sezon tarihi ve fragmanı...

    İlk sezonuyla Netflix ekranlarında izleyici karşısına çıkan  dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin ilk sezonu toplamda 8. bölümden oluşuyor. Oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Alina Boz ve Pınar Deniz gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk 101'in ikinci sexon tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ? belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?

    Aşk 101 dizisiyle ilgili son gelişmeleri ve ikinci sezon tarihini öğrenmek isteyen seyirciler konu hakkında yapılmış son açıklamaları ve haberleri yakından takip ediyor. İlk sezonuyla dikkat çeken Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihine dair Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

    AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

    Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.

    AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

    Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

    Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

    Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.

    Aşk 101 1. sezon 4. bölüm: Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder.

    Aşk 101 1. sezon 5. bölüm: Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.

    Aşk 101 1. sezon 6. bölüm: Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetiişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar.

    Aşk 101 1. sezon 7. bölüm: Tuncay, Burcu'ya kötü bir haber verir. Okul laboratuvarında yaşanan bir olay, Necdet için bardağı taşıran son damla olu. Grup, okuldan atılmayla karşı karşıya kalır.

    Aşk 101 1. sezon 8. bölüm: Öğretmenler, herkesin içinde özür dileyip pişmanlıklarını dile getirmeleri karşlığında gruba son bir şans verir. Kemal ve Burcu, onlara oynanan oyunu öğrenir.

    AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

    Kubilay Aka - Kerem
    Kaan Urgancıoğlu - Kemal
    Alina Boz - Eda
    Pınar Deniz - Burcu
    Mert Yazıcıoğlu - Sinan
    Selahattin Paşalı - Osman
    İpek Filiz Yazıcı - Işık
    Bade İşçil -
    Müfit Kayacan - Necdet
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    Haberler Magazin Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? İpuçları yavaş yavaş geliyor! Aşk 101 yeni sezon tarihi ve fragmanı...