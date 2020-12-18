Aşk 101 dizisiyle ilgili son gelişmeleri ve ikinci sezon tarihini öğrenmek isteyen seyirciler konu hakkında yapılmış son açıklamaları ve haberleri yakından takip ediyor. İlk sezonuyla dikkat çeken Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihine dair Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.