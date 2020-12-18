Yine bir haftanın finalinin yaşandığı Doya Doya Moda yarışmada 42 ve üstü beden yarışmacılar stillerini yansıtıyor. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada gerilimin yanı sıra eğlenceli anlar da yaşandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir kişi altın kolyeyi boynuna takarken en düşük puanı sahip yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Doya Doya Moda kim elendi? 18 Aralık Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte tüm bilgiler…