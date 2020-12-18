Yine bir haftanın finalinin yaşandığı Doya Doya Moda yarışmada 42 ve üstü beden yarışmacılar stillerini yansıtıyor. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada gerilimin yanı sıra eğlenceli anlar da yaşandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir kişi altın kolyeyi boynuna takarken en düşük puanı sahip yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Doya Doya Moda kim elendi? 18 Aralık Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte tüm bilgiler…
18 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 24
Ceren: 40
Birben: 40
Bahar: 36
Rabia: 24
Ayşegül: 27
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacı adayların Ceren Keskin, aslen İzmirli ve 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezunu, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldı. Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya gelme nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." Sözleriyle diğer yarışmacıların tepkisini çeken genç yarışmacı, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.
BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.