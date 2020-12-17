Kuruluş Osman'ın son bölümünde Yavlak Arslan ve Osman Bey arasındaki diyaloglar izleyiciler tarafından çok konuşuldu. Yavlak Arslan'ın Kuruluş Osman son bölümünde söylediği "Hep beni düşman belledin Osman. Lakin sadece yolumuz farklıydı. Ben Geyhatu'nun işini biterecektim. Böylece Türk'ün üzerindeki Moğol boyundurluğunu kıracaktım. Osman Anadolu'da güçlü bir Türk devleti için hala geç değildir. O devleti sen kuracaksın." sözleri izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yavlak Arslan ve Osman Bey konuşmaları bölüme damgasını vuran olaylardan oldu. Osman Bey ve Yavlak Arslan, Geyhatu Han'ı öldürmek için ortak bir plan yaptı.
YAVLAK ARSLAN VE OSMAN BEY'İN İTTİFAKI
Osman Bey, Flatyos'un tuzağından Yavlak Arslan'ın oynadığı oyun sayesinde kurtuldu.
Alpleriyle birlikte oyun kurarak Flatyso ve adamlarını gafil avlayan Yavlak Arslan, Osman Bey'i bayıltarak saf dışı bıraktı ve Flatyos ve adamlarını serbest bıraktı.
Kendine gelen Osman Bey'in "Kafir kaçıp gitti! Kafirle iş tutanlar kaldı geriye öyle mi! İkimizden biri ölecek Yavlak Arslan! İhanet sona ermeli. Kafirle iş tutanlarla küfre savaş açanlar sulh içinde olamaz" sözüne, Yavlak Arslan "Savaştan başka bir şey bilmeyenler daha büyük bir dava için bir araya gelemez. Rumlarla iş tutar görünüp zalimin büyüğünü öldüreceğim" diye cevap vererek Geyhatu'yu ortada kaldırmak için planı anlattı.
Yavlak Arslan, Osman Bey'i "Benim de bir hesabım vardı Osman fakat tutmadı. Türk'ün hasretle beklediği o devleti ben kurmak istedim ve bu devletin önündeki en büyük engel olarak seni belledim.
Belki de Türk'ün hasretle beklediği devleti sen kuracaksın. Ve bu devletin önündeki en büyük engel benim!" itirafıyla ikna etti. Osman Bey, Yavlak Arslan'ın sözlerini "Sen bize arkanı dönüp gitmedin. Bize de gitmek yakışmaz. Kaderde seninle omuz omza vuruşmak da varmış. Gidelim ve o Geyhatu denen zalimin kellesini keselim" diyerek cevapladı.
Yavlak Arslan ve Osman Bey, Geyhatu'yu saf dışı bırakabilecek mi? Nikola'nın Geyhatu'ya yaptığı ziyaretin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenebilecek mi?
Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey'in beyliği almak için planı ne?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?
Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.
Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne?
Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak?