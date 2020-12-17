Kuruluş Osman'ın son bölümünde Yavlak Arslan ve Osman Bey arasındaki diyaloglar izleyiciler tarafından çok konuşuldu. Yavlak Arslan'ın Kuruluş Osman son bölümünde söylediği "Hep beni düşman belledin Osman. Lakin sadece yolumuz farklıydı. Ben Geyhatu'nun işini biterecektim. Böylece Türk'ün üzerindeki Moğol boyundurluğunu kıracaktım. Osman Anadolu'da güçlü bir Türk devleti için hala geç değildir. O devleti sen kuracaksın." sözleri izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yavlak Arslan ve Osman Bey konuşmaları bölüme damgasını vuran olaylardan oldu. Osman Bey ve Yavlak Arslan, Geyhatu Han'ı öldürmek için ortak bir plan yaptı.

YAVLAK ARSLAN VE OSMAN BEY'İN İTTİFAKI

Osman Bey, Flatyos'un tuzağından Yavlak Arslan'ın oynadığı oyun sayesinde kurtuldu.

Alpleriyle birlikte oyun kurarak Flatyso ve adamlarını gafil avlayan Yavlak Arslan, Osman Bey'i bayıltarak saf dışı bıraktı ve Flatyos ve adamlarını serbest bıraktı.