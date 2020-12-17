UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer ve Arslantaş'ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş'ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?