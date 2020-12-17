Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni isimler katılmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bir transfere daha imza atıyor. Ekranlarında büyük yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare'de Mehmet karakteriyle ve Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ rolüyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katılıyor. İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterine hayat verecek.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KADROSUNA KATILIYOR
Transfer haberinin ardından İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterine hayat vereceği belli oldu.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?
İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993'te Manisa'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.
Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı.
2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sencer ve Arslantaş'ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş'ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?
Arslantaş'ın Sencer'i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk'ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah'ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?
Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin'e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye'nin hastalanmasının Terken'in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin'in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?
Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin'i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah'ın tüm Selçuklu Devleti'ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah'a engel olmayı başarabilecek midir?