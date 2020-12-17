Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ve Yılmaz öldü mü sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle bölümde Züleyha ve Yılmaz'ın aracının kaza neticesinde uçurumdan aşağı yuvarlanması akıllara Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu sorusunun getirdi. Dizinin hayranları iki ünlü oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

UĞUR GÜNEŞ VE HİLAL ALTINBİLEK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kaza sahnesi sonrası Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu sorusu merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ve Yılmaz karakterlerinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek hafta belli olacak.

İşte yeni bölümde yaşanacaklar...