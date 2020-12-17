Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ve Yılmaz öldü mü sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle bölümde Züleyha ve Yılmaz'ın aracının kaza neticesinde uçurumdan aşağı yuvarlanması akıllara Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu sorusunun getirdi. Dizinin hayranları iki ünlü oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.
UĞUR GÜNEŞ VE HİLAL ALTINBİLEK DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Kaza sahnesi sonrası Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu sorusu merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ve Yılmaz karakterlerinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek hafta belli olacak.
İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 77. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Dürüst bir vedayı ve kızın Leyla'yı haketmiyorsun..."
Yaman konağında herkes derin bir uykuda!
Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır.
Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar.
Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır.
Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir.
Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir. Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.
Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır. Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı?
Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?