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    • Magazin
    • 17.12.2020 10:14
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    • 17.12.2020 10:14
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    , kaç yaşında? nereli, , !

    , kaç yaşında? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Yıllar önce çocuk şarkıcı olarak gündeme oturan ve uzun yıllardır ekranlarda görülmeyen şarkıcı bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Şarkılar seslendiren nereli, , araştırmaları izleyiciler tarafından yapılmaya başlandı. İşte Günel Zeynalova hakkında tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Şarkıcı Günel kimdir, kaç yaşında?

    Şarkıcı Günel küçük yaşta adım attığı şarkıcılık kariyeri ile bir dönem sıkça dinlenen isimlerden biriydi. Yıllar içerisindeki estetikleri ile bambaşka biri haline dönüştü. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan isim yenidem gündeme geldi. Şarkıcı Günel kimdir, kaç yaşında? Günel Zeynalova nereli, şarkıları neler, Instagram hesabı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılmaya başlandı. İşte ayrıntılar…

    GÜNEL ZEYNALOVA INSTAGRAM HESABI

    @gunelzeynalovaoffical

    GÜNEL ZEYNALOVA KİMDİR?

    Günel Zeynalova ya da bilinen sahne adıyla Günel, Azerbaycanlı şarkıcı. 25 Ekim 1985'de Azerbaycan Ağdam'da doğdu.

    Bakü'de 249 sayılı okulda okudu. Müzisyen bir aileden geldiği için 3 yaşından beri şarkı söylüyor.

    Dedesi Garmon ustası, babası klarnet çalıyordu. Annesi piyano öğretmeni olan Günel Zeynalova'nın amcaları da her biri ayrı esntrüman ustasıydı. Günel'in abisi de Azerbaycan'da albümü olan bir şarkıcı.

    Günel'in abisi Tunar'ın bestelerini İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan ve Alişan gibi isimler seslendirdi.

    GÜNEL BİR ADAM VAR ŞARKI SÖZLERİ

    Omuz ver omuzunda yaşlanayım
    Omuzuna koyup başımı da ağlayayım
    Sen anlat gözlerinde boğulayım
    Denizlerde derinlerde kaybolayım
    Sen anlat gözlerinde boğulayım
    Denizlerde derinlerde kaybolayım
    Bir adam var hayallere daldığım
    Bir adam var bakışına yandığım
    Sesine hasretim onun
    Biçare kaldığım
    Sesine hasretim onun
    Biçare kaldığım
    Bir adam var
    Bir adam var
    Yasla başını dizlerimde uyutayım
    Sana aşkla bakıp bakıp hayal kurayım
    Gözlerini gözlerime dağlayayım
    Sevgilim sen yeter ki gel ayrılmayalım
    Gözlerini gözlerime dağlayayım
    Bir adam gel gel ayrılmayalım
    Bir kadın var yollarını gözleyen
    Bir kadın var her an seni…
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    Haberler Magazin Şarkıcı Günel kimdir, kaç yaşında? Günel Zeynalova nereli, şarkıları neler, Instagram hesabı!