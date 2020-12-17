GÜNEL BİR ADAM VAR ŞARKI SÖZLERİ

Omuz ver omuzunda yaşlanayım

Omuzuna koyup başımı da ağlayayım

Sen anlat gözlerinde boğulayım

Denizlerde derinlerde kaybolayım

Sen anlat gözlerinde boğulayım

Denizlerde derinlerde kaybolayım

Bir adam var hayallere daldığım

Bir adam var bakışına yandığım

Sesine hasretim onun

Biçare kaldığım

Sesine hasretim onun

Biçare kaldığım

Bir adam var

Bir adam var

Yasla başını dizlerimde uyutayım

Sana aşkla bakıp bakıp hayal kurayım

Gözlerini gözlerime dağlayayım

Sevgilim sen yeter ki gel ayrılmayalım

Gözlerini gözlerime dağlayayım

Bir adam gel gel ayrılmayalım

Bir kadın var yollarını gözleyen

Bir kadın var her an seni…