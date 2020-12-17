Şarkıcı Günel küçük yaşta adım attığı şarkıcılık kariyeri ile bir dönem sıkça dinlenen isimlerden biriydi. Yıllar içerisindeki estetikleri ile bambaşka biri haline dönüştü. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan isim yenidem gündeme geldi. Şarkıcı Günel kimdir, kaç yaşında? Günel Zeynalova nereli, şarkıları neler, Instagram hesabı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılmaya başlandı. İşte ayrıntılar…
GÜNEL ZEYNALOVA INSTAGRAM HESABI
@gunelzeynalovaoffical
GÜNEL ZEYNALOVA KİMDİR?
Günel Zeynalova ya da bilinen sahne adıyla Günel, Azerbaycanlı şarkıcı. 25 Ekim 1985'de Azerbaycan Ağdam'da doğdu.
Bakü'de 249 sayılı okulda okudu. Müzisyen bir aileden geldiği için 3 yaşından beri şarkı söylüyor.
Dedesi Garmon ustası, babası klarnet çalıyordu. Annesi piyano öğretmeni olan Günel Zeynalova'nın amcaları da her biri ayrı esntrüman ustasıydı. Günel'in abisi de Azerbaycan'da albümü olan bir şarkıcı.
Günel'in abisi Tunar'ın bestelerini İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan ve Alişan gibi isimler seslendirdi.
GÜNEL BİR ADAM VAR ŞARKI SÖZLERİ
Omuz ver omuzunda yaşlanayım
Omuzuna koyup başımı da ağlayayım
Sen anlat gözlerinde boğulayım
Denizlerde derinlerde kaybolayım
Sen anlat gözlerinde boğulayım
Denizlerde derinlerde kaybolayım
Bir adam var hayallere daldığım
Bir adam var bakışına yandığım
Sesine hasretim onun
Biçare kaldığım
Sesine hasretim onun
Biçare kaldığım
Bir adam var
Bir adam var
Yasla başını dizlerimde uyutayım
Sana aşkla bakıp bakıp hayal kurayım
Gözlerini gözlerime dağlayayım
Sevgilim sen yeter ki gel ayrılmayalım
Gözlerini gözlerime dağlayayım
Bir adam gel gel ayrılmayalım
Bir kadın var yollarını gözleyen
Bir kadın var her an seni…