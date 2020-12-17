SADAKATSİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, Ali'yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya'nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan'ın kararları, Derin'i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali'nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.

Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır... Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer. Peki bundan sonra neler olacak? Volkan, intikamını nasıl alacak?