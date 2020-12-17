Her bölümü ayrı heyecanla izlenen Sadakatsiz 10. bölümde neler yaşandı? Volkan ve Asya arasındaki gerilim tüm heyecanıyla devam ederken umulmadık gelişmeler de ortaya çıktı. Asya yeni bir hayat kurmaya çalışırken yeniden dönen Volkan bu kez daha gaddar bir şekilde davranıyor. Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Peki Sadakatsiz yeni bölümde Asya'ya kim saldırıyor, ona ne olacak? işte ayrıntılar…
SADAKATSİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, Ali'yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya'nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan'ın kararları, Derin'i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali'nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.
Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır... Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer. Peki bundan sonra neler olacak? Volkan, intikamını nasıl alacak?
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.
Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.
Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMDİR?
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yanı sıra; Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ile Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.
SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.