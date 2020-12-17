Hande Soral kimdir? Bir Zamanlar Çukurova dizi kadrosuna katılan Hande Soral hangi karakteri canlandıracak? Sorularının yanıtları en çok merak edilen bilgiler. Perşembe akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova hem konusu hem de oyuncuları ile oldukça dikkat çekiyor. Güçlü kadrosuna bir yenisini daha ekleyen Bir Zamanlar Çukurova'da daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol alan Hande Soral katılacak, peki dengeler nasıl değişecek?