HAYRETTİN KİMDİR?

Hayrettin Onur Karaoğuz 1 Ocak 1984'te Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü. Üniversite hayatına başlamasıyla üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulunmuştur. 2004-2009 yılllarında Dario Fo'nun Klakson Borazan ve Bırtlar adlı oyununda "komiser" karakterini canlandırdı. Ardından Alfred Jerry'nin "Kral Übü" adlı oyununda başrol oynadı 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları absurd-komedi tarzı "Kral Übü" oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü almışlardır. Hayrettin Karaoğuz bu oyunda "Kral Übü" karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Ardından Jean Paul Sarter'ın doğal oyunculuk tarzı olan "İş İşten Geçti" oyununda Dixon rolünü sergilemiştir. Tiyatro hayatına Yakovos Kambanellis'in Savaş Baba oyunundaki "Fileksenos" ve Sermet Çağlayan'ın "Ayak Bacak Fabrikası" oyununda "Öküz" karakteri ile devam etmiştir. Bu oyunlarla Türkiye'de turneye çıkarak birçok yerde sahne almıştır. Ayrıca tiyatrodaki arkadaşlarıyla beraber "Yaratık" adında bir oyun yazıp birçok yerde sahnelemişlerdir.