17 Aralık 2020 reyting sonuçları nasıl? Bir Zamanlar Çukurova 17 Aralık Perşembe reyting sonuçları

17ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 17 Aralık reyting sonuçları henüz belli değil. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - MUCİZE DOKTOR

3 - ESRA EROL'DA

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - ALEV ALEV

16 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı. AB'de birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.