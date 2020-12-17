17 Aralık 2020 reyting sonuçları nasıl? Bir Zamanlar Çukurova 17 Aralık Perşembe reyting sonuçları

17ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 17 Aralık reyting sonuçları henüz belli değil. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;
1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
2 - MUCİZE DOKTOR
3 - ESRA EROL'DA
4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
5 - ALEV ALEV
16 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı. AB'de birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
9 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırada ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman, 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz, 3. sırada Sadakatsiz dizisinin özeti yer aldı. AB'de ise 1. sırada Sadakatsiz, 2. sırada Kuruluş Osman yer aldı.
ATV 17 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 17 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası
STAR TV 17 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sol Yanım
TRT 1 17 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
23:45 3'Te 3
TV8 17 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 17 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
Kanal 7 17 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Kütahya'nın Pınarları
09:30 Muhabbet Kapısı
11:30 Hz. Yusuf
12:30 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim