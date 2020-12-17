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    • 17.12.2020 16:37
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    • 17.12.2020 16:37
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    2020 sonuçları nasıl? Bir Zamanlar Çukurova 17 Aralık Perşembe reyting sonuçları

    sonuçları gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler yer alıyor ve birbirleriyle reyting yarışına giriyor. henüz açıklanmasa da 16 Aralık reyting sonuçları belli oldu.Birinci sırada , ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise 'da yer aldı.

    17 Aralık 2020 reyting sonuçları nasıl? Bir Zamanlar Çukurova 17 Aralık Perşembe reyting sonuçları

    17ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    16 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 17 Aralık reyting sonuçları henüz belli değil. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;

    1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    2 - MUCİZE DOKTOR

    3 - ESRA EROL'DA

    4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    5 - ALEV ALEV

    16 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı. AB'de birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    9 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırada ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman, 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz, 3. sırada Sadakatsiz dizisinin özeti yer aldı. AB'de ise 1. sırada Sadakatsiz, 2. sırada Kuruluş Osman yer aldı.

    ATV 17 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova


    KANAL D 17 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 İyi Aile Babası

    STAR TV 17 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Sol Yanım

    TRT 1 17 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

    05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler (Altyazılı)
    06:35 Acemi Anneler
    08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:45 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Kalk Gidelim
    23:45 3'Te 3

    TV8 17 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Kırmızı Oda
    11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    14:15 Doya Doya Moda
    20:00 Masterchef Türkiye


    Show TV 17 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

    08:00 Kendine İyi Bak
    09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:30 Yeni Gelin
    12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Alev Alev

    Kanal 7 17 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Kütahya'nın Pınarları
    09:30 Muhabbet Kapısı
    11:30 Hz. Yusuf
    12:30 Bir Garip Aşk
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Bir Garip Aşk
    23:20 Ah Kalbim
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    Haberler Magazin 17 Aralık 2020 reyting sonuçları nasıl? Bir Zamanlar Çukurova 17 Aralık Perşembe reyting sonuçları