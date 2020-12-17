Bora Gencer, ses ve saz sanatçılığının dışında zaman zaman farklı televizyon ve radyo kanallarından gelen tekliflerle dizi oyunculuğu ve program sunuculuğu da yapmıştır. Bunlardan bazıları; "Havuz Show" adlı çocuk programı, "Alabora Reality Show", "İstanbul'da Bir Güzel","Delidolu" adlı müzikal, "Bize Ne Oldu" adlı dizi bunlardan bir kaçıdır. Yönetmen Ümit Efekan'nın bu dizisinde Fatma Girik,Merih Akalın, Tanju Gürsu ve Altan Günbay gibi isimlerle birlikte rol alan sanatçı, dizide Sibel Can'ın sevgilisini rolüyle karşımıza çıktı.

2012 yılında Hande Subaşı ile başrol "Kamelyalı Kadın" müzikalinde oynadı.

2007 yılında "Aşık Oldum" adlı dördüncü albümle birlikte Bora Gencer'in Baş rol oynadığı iki tv filmi "Kaçak Gelin" ve "Aşk Başa Gelince" gösterime girdi.

Bora Gencer, digitürk 51. kanalda "Emredersin Komutanım" İsimli eğlence programında her hafta Çarşamba akşamları 20.30 da sunuculuk yaptı.

2008 yılının başlarında Kanal T adında bir kanalda uzun süre Bora Bora Show adında 1 program yaptı bu programa Ayşenur Yazıcı, Erol Büyükburç, Ayten Alpman, Hande Subaşı, [[Ece Gürsel], Şebnem Shaefer, İlham Gencer, Okan Bayülgen, Hakan Aysev, Çiğdem Tunç gibi konuklar davet edildi. Daha sonra format değiştirilerek askerlik Anıları adında bir program yaptı bu yeni programa da Orhan Ayhan, Ayhan Bermek, Atatürk'ün torunu (Atatürk'ün Manevi Kızı Ülkü Adatepe'nin Oğlu) Ahmet Doğançay gibi tanınmış simalar katıldı.

2009 yılında yönetmen Metin Güngör'ün çektiği "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı sinema filminde oynadı. Türk Sineması'nda ilk kez bir ressamın hayatının biyografik şekilde ele alındığı filmin yapımcılığını Fikret Mualla gibi ressam olan Metin Güngör üstlendi. Metin Güngör, Renklerde Kaybolan Hayat'ın hem senaryosunu yazdı, hem yönetti hem de ünlü ressamı oynadı. Filmde, Bora Gencer'in yanı sıra, Okan Bayülgen, Şebnem Schafer, Bedri Baykam, Selen Görgüzel gibi sanatçılar görev aldı. Bora Gencer filmde, Nazım Hikmet'e hayat verdi.

Bora Gencer, 27 Nisan 2008 tarihinde Alman vatandaşı olan Hülya Yaman ile evlendi. 2008 yılında dünyaya gelen Ayaz adında bir oğlu var.