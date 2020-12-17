Ayasofya ve Türk Bayrağını fotoğraflarıyla hayasızlığına alet eden Marisa Papen kimdir? Ayasofya ve Kapadokya'da ne yaptı? Ayasofya Camii'inde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 2018 yılında Türkiye'ye gelen Marisa Papen, çarşafla girdiği Ayasofya'da uygunsuz fotoğraflar çektirdi. Papen daha sonra Kapadokya'da da çıplak fotoğraflar çektirdi. Özellikle Türk bayrağı üzerinde çırılçıplak verdiği pozlar yoğun tepkiyle karşılaştı. İfadesi alınamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan mankene dava açılmıştı. Savcılık, Marisa Papen hakkında 7 yıla kadar hapis talep etti. Bu kararla gündemin ilk sırasına oturan Marisa Papen kimdir, nereli, kaç yaşında gibi merak edilen soruların yanıtları haberimizde...
2018 yılında Türkiye'ye gelen Belçikalı manken Marisa Papen Ayasofya Camisine gelerek başını örttü ardından etrafı gezmeye başladı. Son olarak da eteğini kaldırıp çıplak poz verdi.
Papen bununla da kalmayarak Kaadokya'da Türk Bayrağının üzerinde çıplak poz verdi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler üzerine dava açıldı ve Papen hakkında 7 yıla kadar hapsi istendi.
MARISA PAPEN KİMDİR?
1992 yılında Belçika'da dünyaya gelen Marisa Papen mankenlik yapmaktadır.
AYASOFYA VE KAPADOKYA'DA NE YAPTI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marisa Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı.
Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.