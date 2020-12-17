Ayasofya ve Türk Bayrağını fotoğraflarıyla hayasızlığına alet eden Marisa Papen kimdir? Ayasofya ve Kapadokya'da ne yaptı? Ayasofya Camii'inde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 2018 yılında Türkiye'ye gelen Marisa Papen, çarşafla girdiği Ayasofya'da uygunsuz fotoğraflar çektirdi. Papen daha sonra Kapadokya'da da çıplak fotoğraflar çektirdi. Özellikle Türk bayrağı üzerinde çırılçıplak verdiği pozlar yoğun tepkiyle karşılaştı. İfadesi alınamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan mankene dava açılmıştı. Savcılık, Marisa Papen hakkında 7 yıla kadar hapis talep etti. Bu kararla gündemin ilk sırasına oturan Marisa Papen kimdir, nereli, kaç yaşında gibi merak edilen soruların yanıtları haberimizde...