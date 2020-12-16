Onno Tunç kimdir? Sezen Aksu’nun büyük aşkı Onno Tunç neden öldü?

70'li yıllarda 'İstanbul Gençlik Orkestrası'nda çalışırken adı orkestra şefi ve aranjör olarak duyulmaya başladı.

Eurovision yolculuğumuzda da birçok katkısı oldu. 1975'te yarışmaya katılan orkestranın basçısıydı, finallere katılan birçok şarkının da aranjörlüğünü yaptı.

Modern Folk Üçlüsü'nün 1978 yılında Seul'de yapılan bir yarışmada Onno Tunç'un 'Dostluğa Davet' şarkısıyla iyi bir derece almasıyla adı daha da duyuldu.

Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynar mısın? (1974), Okay Temiz'in Zikir (1981), MFÖ'nün Ele Güne Karşı Yapayalnız (1984), Sezen Aksu'nun Gülümse (1991), Mustafa Sandal'ın Suç Bende (1991) albümlerinde bas gitar çalan Onno Tunç Tanju Okan, Ali Kocatepe, Hümeyra, Nükhet Duru, Nilüfer, Atilla Atasoy, Zuhal Olcay, Timur Selçuk, Ayşegül Aldinç, Levent Yüksel gibi birçok ünlü sanatçıyla da çalıştı. Ayrıca Aah Belinda (1986) ve Rumuz Goncagül (1987) filmlerinin müziklerini de yaptı.