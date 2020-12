DWAYNE JOHNSON KİMDİR?

Johnson, 2 Mayıs 1972 tarihinde Hayward'da dünyaya geldi. 1996 yılında güreşe başladı. Mayıs 1997 yılında Dany Garcia ile evlendi. 1999 yılında oyunculuğa başladı. 14 Ağustos 2001 yılında "Simone Alexandra" adında bir kızı dünyaya geldi.

Başarılı oyuncu, 2004 yılında güreşi bıraktı ve oyunculuğa ağırlık verdi. 2007 yılında ilk eşi Dany Garcia'dan boşandı. 2009 yılında babası aracılığıyla Kanada vatandaşlığı aldı. 14 Şubat 2011 tarihli Raw şovunda The Rock'ın (Dwayne Johnson) WrestleMania 27'de konuk olarak ortaya çıkacağı açıklandı. The Rock tam 7 yıl aradan sonra güreşe geri döndü. Ayrıca bu etkinlikte yer almadan önce son olarak da Survivor Series 2011 etkinliğinde John Cena'nın isteği üzerine takım olup The Miz ve R-Truth'a karşı galibiyet sağlamış oldular.

WrestleMania 32'de 6 saniyede Erick Rowan'ı yenerek rekor kırdı ve ardından John Cena ile The Wyatt Family'e saldırırlar. 16 Aralık 2015 yılında "Jasmine" adında bir kızı dünyaya geldi. 17 Nisan 2018 yılında "Tiana Gia" adında bir kızı dünyaya geldi. 3 Ağustos 2019 yılında profesyonel güreşten emekli olduğunu açıkladı. 18 Ağustos 2019 yılında Hawaii'de Lauren Hashian ile evlendi. 15 Ocak 2020 yılında babasını kaybetti.