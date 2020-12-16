Masterchef'te dün akşam yine heyecan dolu bir yarış vardı, bu kez Bolu'ya giden yarışmacılar en başarılı tabağı yapmak için çabaladı. En zayıf tabağı çıkaran yarışmacı ise eleme finaline gitti. Finale doğru giden ve aylardır başarılı mücadele gösteren yarışmacılardan en zayıf tabağı çıkaran kim oldu? Masterchef ikinci eleme adayı kim oldu? Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğiyle tabaklar belirlendi. Peki 15 Aralık Masterchef eleme finaline giden yarışmacılar kimler? İşte merak edilen tüm bilgiler…
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
15 Aralık 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde Bolu'da yapılan ödül oyununda ana kadroda yarışan ve son 5'e kalma başarısı gösteren isimler 25 Türk Lirası ödülü kazanmak için ter döktü. 5 çeşit yemek yapılmasının ardından konuk olan 5 isim yemekleri tadarak puanladı. Bu puanlama sonucunda MasterChef Eray ödülü kazanan isim oldu.
MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bu oyunun ardından yarışmacılar eleme adayı oyunu için tekrar ocak başına geçti. Danilo şef tarafından hazırlanan tatlı tabağına en yakın yapan ismin eleme finaline gitmekten kurtulacağı oyunda MasterChef Emir'in içerisinde Barbaros'un ürünü bulunan buzdolabının kapağını açık unutması sonrası gerginlik yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin 5 ismin ürününü tatması sonrasında en başarılı yapan isimler Serhat ve Özgül oldu. son 2'ye kalan Emir ve Barbaros arasından ise ürünü en az başarılı yapan isim BARBAROS oldu ve yarışmanın 2. Eleme adayı olarak belirlendi. İlk eleme adayı ise Eray olmuştu.
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.
2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.