Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve herkesi şoke etti. Züleyha ve Yılmaz artık yeni hayatlarına adım attılar mutlu olacaklar derken her şeyi alaşağı edecek bir gelişme yaşandı. Bir Zamanlar Çukurova 77. yeni bölümde Züleyha ve Yılmaz'ın içinde olduğu araç uçurumdan yuvarlanırken izleyiler başrol oyuncusu Yılmaz'ın diziye veda edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Uğur Güneş izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı?