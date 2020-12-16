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    • Magazin
    • 16.12.2020 18:26
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    • 16.12.2020 18:26
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    ! 16 Aralık Çarşamba puan durumu!

    Merakla ve heyecanla beklenen . TV8’de hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan yarışmada yine heyecan ve rekabet dolu bir bölüm vardı. Büyük beden yarışmacılar günün konseptine göre stillerini sergileyerek jürilerden puanlarını aldı. Peki günün en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? Merak edilen ve sıkça araştırılan 16 Aralık Çarşamba puan durumu haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda birincisi belli oldu!

    Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da 42 ve üstü beden yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtmaya devam ediyor. Hafta ortasında puanlar belli oldu, günün puanları haftanın finalini yakından etkiliyor. Peki Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? İzlemeyi kaçıranlar için 16 Aralık Çarşamba Doya Doya Moda puan durumunu haberimizde derledik.

    16 ARALIK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde: 20
    Ceren: 18
    Birben: 10
    Bahar: 4
    Rabia: 12
    Buket: 8
    Ayşegül: 14

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim 104 puan ile Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Ceren ve Tuğba girdi. Elenen isim Tuğba oldu.

    DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?

    Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu'nun 14 Aralık tarihli bölümde yer almaması program takipçilerini meraklandırdı. Sabiha'nın yapımdan özel izin aldığı öğrenildi. Daha önce yarışmacılardan Rabia'nın da özel izinle bir hafta yarışmamıştı. Sabiha'nın bu hafta yarışmayacağı ama geri döneceği açıklandı.
    Doya Doya Moda'nın dış sesi şu açıklamayı yaptı: "Sabiha daha önce de Birben'in yaptığı gibi özel izin hakkını kullanmak istedi. Kısa bir süre aramızda olamayacak yani." Dedi.
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