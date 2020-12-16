DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?



Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu'nun 14 Aralık tarihli bölümde yer almaması program takipçilerini meraklandırdı. Sabiha'nın yapımdan özel izin aldığı öğrenildi. Daha önce yarışmacılardan Rabia'nın da özel izinle bir hafta yarışmamıştı. Sabiha'nın bu hafta yarışmayacağı ama geri döneceği açıklandı.

Doya Doya Moda'nın dış sesi şu açıklamayı yaptı: "Sabiha daha önce de Birben'in yaptığı gibi özel izin hakkını kullanmak istedi. Kısa bir süre aramızda olamayacak yani." Dedi.