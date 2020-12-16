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    • Magazin
    • 16.12.2020 18:47
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    • 16.12.2020 18:47
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    ! ’de Savaş karakterini canlandıracak! Tüm dengeler değişecek…

    heyecan yarattı. Çarşamba akşamları TV8’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizide heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Zeynep ve Mehdi arasındaki gelişmelerin yanı sıra ’de Savaş karakterini canlandıracak yeni bir oyuncu da dahil oldu, böylelikle tüm dengeler değişecek. Peki Doğduğun Ev Kaderindir’de Savaş karakteri hangi rolde olacak, dizinin kötü mü yoksa iyi karakteri olarak mı geliyor? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Doğduğun Ev Kaderindir dizisine sürpriz oyuncu!

    Doğduğun Ev Kaderindir dizisine sürpriz oyuncu gelecek ve dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu. Doğduğun Ev Kaderindir Savaş karaktetini Kaan Altay Köprülü canlandıracak. Zeynep'in son zamanlarda arasının iyi olduğu patronu Barış beyin önemli bir sırrı olan kardeşini canlandıracak olan Savaş karakteri adından da anlaşılacağı üzere Barış ile küçüklükten bu yana nefret ilişkisine sahip. İşte Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde yaşanacaklar…

    DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Zeynep'in eski acıları Mehdi'nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir.

    Mehdi'nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep'in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin'in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür.

    Mehdi'nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum'a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi'nin Bayram'ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan'da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi'nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan'ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

    KAAN ALTAY KÖPRÜLÜ KİMDİR?

    Kaan Altay Köprülü 1995 yılı İzmir doğumludur. Kaan Altay Köprülü Bostanlı Akademi'de oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2018 yılı mezunudur Şuanda Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi'nde tiyatro oyunları sergilemektedir.

    Son olarak 2017 yılından beri sahnelenen Pal Sokağı oyununda yer almıştır. Kaan Altay Köprülü gelecek vad eden ve sinemanın yakışıklı çocuklarından biri olmaya adaydır. Kaan Altay Köprülü daha önce bir tiyatro oyunu için Macaristan'da da bulunmuştur

    Tek Yürek isimli tv dizisinde de rol alan oyuncu şimdi ise Doğduğun Ev Kaderindir'de Savaş karakterine hayat verecek.
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    Haberler Magazin Doğduğun Ev Kaderindir dizisine sürpriz oyuncu! Doğduğun Ev Kaderindir’de Savaş karakterini canlandıracak! Tüm dengeler değişecek…