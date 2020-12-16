DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in eski acıları Mehdi'nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir.

Mehdi'nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep'in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin'in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür.