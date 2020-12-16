Kuruluş Osman 38. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle seçeneği izleyiciler tarafından çarşamba akşamı araştırılıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Kayı Obası'nda beylik mücadelesi yaşandı. Yeni bölümde Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar veriliyor. Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendiriyor. İşte dizide yaşanacaklar...
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KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir.
Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.
Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne?
Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak?
Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!''
Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.
Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.
Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak?
Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak?
Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?