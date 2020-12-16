atv'nin fenomen dizisi hakkında hayranlarını yıkan iddia! Maria ile Mustafa final mi yapıyor? atv izleyicisinin iddiayla bu iddiayla dünyası başına yıkıldı. Kadrosunda Hilmi Cem İntepe, Jessica May, Tamer Levent, Haki Biçici, Ezgi Çelik gibi başarılı oyuncuları bulunduran Maria ile Mustafa final mi yapacak? ATV ekranlarında her hafta pazar günü yayınlanan başrollerinde Hilmicem İntepe ve Jessica May'in yer aldığı Maria ile Mustafa bitecek mi?
ATV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinden kötü haber geldi.
İddiaya göre; Maria ile Mustafa dizisi final yapma kararı aldı. Peki Maria ile Mustafa final mi yapıyor? İşte cevabı...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin yer aldığı dizi ekibi bir hafta sonra İstanbul'a dönecek.
Kapadokya'da çekilen dizinin 17. bölümde bitecek. Ancak bu iddiaya henüz yapım şirketinden ve kanaldan açıklama gelmedi. Reytinglerde yüz güldüren dizinin hayranları neler olacağını merak ediyor.
Faruk Teber'in ardından yönetmen koltuğuna Bahadır İnce'nin oturduğu dizi kadrosuna geçtiğimiz günlerde Ceyhun Mengiroğlu ve İpek Tenolcay dahil olmuştu. Tenolcay dizide Nesrin rolünü canlandırıyordu.
MARIA İLE MUSTAFA'NIN KONUSU
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyor.
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır.
Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı'nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür.
Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!