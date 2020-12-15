Fenomen dizi Çukur'a yeni oyuncu transferleri devam ediyor ve güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Seher karakterine hayat veren güzel oyuncu şimdiden izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Güzel ve başarılı oyuncu Begüm Akkaya dizinin ilerleyen bölümlerinde yer alacak. Bu gelişme üzerine Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı araştırmaları da sıklıkla yapılmaya başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…