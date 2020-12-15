Fenomen dizi Çukur'a yeni oyuncu transferleri devam ediyor ve güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Seher karakterine hayat veren güzel oyuncu şimdiden izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Güzel ve başarılı oyuncu Begüm Akkaya dizinin ilerleyen bölümlerinde yer alacak. Bu gelişme üzerine Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı araştırmaları da sıklıkla yapılmaya başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacak
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Koçovalılar'ın Selim'in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.
Yamaç'ın Cengiz'in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim'in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun'un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir'in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim'in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.
BEGÜM AKKAYA KİMDİR?
Çukur dizisinin Seher'i Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991 İstanbul doğumlu bir oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu.
Begüm Akkaya "Mavi Dalga" ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, "Nergis Hanım" ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, "Kuma" filmi ile Molodist Intenational Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerini kazanmdı.
Begüm Akkaya, 2005 yılında "Beşinci Boyut" dizisiyle ilk kez renkil ekranda kendini gösterem fırsatı yakaladı.
"Uçurum", "20 Dakika", Altınsoylar, Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur rol aldığı projelerden bazıları.
Begüm Akkaya, son olarak "Kurşun" dizisinde Tomris rolünü başarıyla canlandırmıştı.