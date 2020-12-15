La Casa De Papel 5. sezon başlama tarihi dizinin sıkı takipçilerinin gündeminde yavaş yavaş yer almaya başladı. 2021 yılına günler kala La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili Netflix'ten yapılacak açıklama izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle 4. sezonda yaşanan olaylar neticesinde yeni sezondaki gelişmelerle olayların iyice raydan çıkacağı tahmin ediliyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti.

İşte detaylar;