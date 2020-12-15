Sözlerine yürek dayanmaz! Masterchef'in sempatik yarışmacısı Walison Fonseca herkesi hüngür hüngür ağlattı... Aman ne yaptın Walison... Masterchef başladığında sempatikliğiyle gönüllere taht kuran bir isim olmuştu 34 yaşındaki yarışmacı Walison Fonseca. Tıpkı jüri üyesi Danilo Zanna gibi aşkı Türkiye'de bulan ve Türkiye'ye yerleşen Walison Fonseca yarışmaya erken vedasıyla herkesi üzmüş ancak herkesin kalbini çalarak veda etmişti. Şimdilerde sosyal medyada sıkça paylaşım yapan Walison Fonseca geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla herkesi ağlattı desek yeridir.
16 eleme turunda yarışmaya veda ettikten kısa bir süre sonra yarışmaya tekrardan dönene Walison, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Kızı ile fotoğraf paylaşan Walison, sosyal medyada gündem haline geldi. Kızının çok uzun olması birçok kişinin dikkatini çekerken Walison'un kızı olduğuna inanılmadı.
Kızı Amaya ile sosyal medyada paylaşım yapan Walison milyonlarca kişiyi şaşırttı. MasterChef programının sempatik yarışmacısı Walison Fonseca, 1985 yılında Brezilya'da doğmuştur. Uzun bir süre oyunculuk ve modellik yapan Walison, birçok alanda başarısı ile ön planda tutulan isimler arasında yerini alıyor.
Walison Fonseca hayatı boyunca birçok ülkede yaşamış ve en son Türkiye'ye gelmiştir. İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Türkçe biliyor. Yaptığı bir konuşmasında Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'a âşık olduğunu dile getirmiştir. Daha sonra Türkiye'de yaşamaya karar veren Walison, Türkiye'de yaşamaya devam ediyor.
Melisa Pınar ile evli olan Walison, sosyal medyada gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Yaptığı paylaşımda kızı ile görüntülü sohbet sırasında fotoğraf paylaşan Walison, birçok kişiyi şaşkına çevirdi ve kızının neredeyse kendi boyunda olması dikkatleri çekti.
Kızı ile özlemini görüntülü konuşarak gideren Walison, salgın süreci içerisinde birçok şeyin değiştiğini dile getirdi. Daha sonra kızına olan sevgisini dile getiren Walison, en kısa sürede kızı ile görüşmek istemesi ve ona uzaktan destek vermeye devam edeceğini söyledi. Kızı ile birlikte vakit geçirmeyi özlediğini dile getirdi.
MasterChef programına katılan Walison, izleyenler tarafından araştırılmaya başlanınca kendi boyunda kızı olduğunu görenler adeta şok geçirdi. Kimi izleyen Walison'un yaşını daha çok genç olarak bilirken kimisi ise evli olarak bilmiyordu. Fakat sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündeme gelerek birçok kişiyi şaşırttı.
MASTERCHEF WALISON FONSECA KİMDİR?
TV8 ekranlarındaki üçüncü sezonun yarışmacılarından biri olan Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda ithalat-ihracat yapan bir firması olduğunu söyledi.
Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu eşi Melisa Pınar ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti.
Brezilyalı yarışmacı, yaptığı yemek ile Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten aldığı evet oyları ile sonraki tura geçmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı, üçlü düello turunda da gösteren Walison Fonseca, şeflerin beğenisini kazanarak final turuna yükselmişti.
Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş dil bilen Walison kendisini ve Türkiye'ye gelme hikayesini şu şekilde ifade etmektedir:
"Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum. Kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum."
MELİSA PINAR KİMDİR?
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca ile evli olan Melisa Pınar kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Melisa Pınar NLP uzmanı ve yaşam koçu olarak çalışıyor.