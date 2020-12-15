Böyle laf edilir mi! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan erkeklik yanıtı! 'Kadın gibisin' dedi herkes onun adına utandı ama... Masterchef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu sosyal medyayı sık kullanmasıyla da biliniyor. Sık sık kendisine gelen yorumlara cevap veren Somer Sivrioğlu bu kez ders verdi. İlginç tarzıyla beğeni toplayan Somer Sivrioğlu'nun kim tarafından giydirildiği, kıyafetlerini nereden aldığı hep merak konusu olmuştur. Milyonlarca kişi ise Moda yarışması sunan kişilerden bile daha iyi giyindiklerini Somer Sivrioğlu'nun fotoğraflarının altına yorum yaparak belirtiyor. İşte her şey yine böyle bir fotoğrafın altında oldu.
Sadece Somer Şef değil aynı zamanda Danilo Zanna gibi Masterchef yarışmanın sevilen isimlerinden biri olarak yer alıyor ve giyimiyle tüm Türkiye'nin ilgisini çekiyor. Farklı tarzlarıyla her zaman ön planda olan isimlerden biri ise Mehmet Şef oluyor. Her şefin tarzı ise birbirinden farklı ve göz doldurucu şekilde oluyor.
En son giydiği uzun ve düğmeli mor ceket ise dikkatleri üzerine çekmiş ve binlerce kişi tarafından beğenilmişti. Hatta mor ceketi ve siyah tişörtü ile çekildiği fotoğraf 60 binin üzerinde beğeni almıştı. Fakat söz konusu paylaşılan fotoğrafa gelen yorum ise herkesi şaşkına çevirdi.
Tarzı be duruşuyla herkesi kendine büyüleyen Somer Sivrioğlu'na gelen yorum "Kadın gibi giyiniyorsunuz. Hele takılarınız falan tamamen kadınsı durmanıza neden oluyor. Ben biran önce bu tarzı değiştirmelisiniz. İnsan böyle giyinmez!" biçiminde olmuştu.
Somer Şeften ise yanıt gecikmedi. Söz konusu paylaşıma "Erkeklik kromozomla alakalıdır fakat insanlık içten gelen bir şeydir. Görüyorum ki sizlerde de insanlık yok." Diyerek yaptığı yorumun binlerce beğeni almasına neden oldu. Somer Şefe katılan sevenleri ise yaptığı yoruma katıldığını belirtti.
Giyim tarzlarıyla dikkatleri üzerine toplayan şefler her hafta sevenlerinin karşısına çıkıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi Masterchef yarışmasının uzun soluklu şefleri kullandıkları sosyal medya üzerinden yorum yapanlara ise sık sık cevap veriyor.
Sık sık Instagram üzerinden paylaşım yapan ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Somer Sivrioğlu elenen yarışmacılarla paylaşım yaparak onlara övgü dolu sözler söylüyor.
'KAYINBİRADERİM'
Geçtiğimiz günlerde Somer Sivrioğlu'nun verdiği bir yanıt yine bu kadar çok konuşulmuştu.
Somer Sivrioğlu geçtiğimiz günlerde kendisi gibi bir şef olan annesiyle fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafın altına anne-oğulun benzediğine dair pek çok yorum geldi. Ancak içlerin bir tanesi güldürdü.
Somer Sivrioğlu fotoğrafın altına gelen 'Halanız mı?' yorumuna 'Kayınbiraderim' yanıtını verdi.
1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.
Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur.
Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant'ı Sydney'de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır. "Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.