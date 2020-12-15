Böyle laf edilir mi! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan erkeklik yanıtı! 'Kadın gibisin' dedi herkes onun adına utandı ama... Masterchef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu sosyal medyayı sık kullanmasıyla da biliniyor. Sık sık kendisine gelen yorumlara cevap veren Somer Sivrioğlu bu kez ders verdi. İlginç tarzıyla beğeni toplayan Somer Sivrioğlu'nun kim tarafından giydirildiği, kıyafetlerini nereden aldığı hep merak konusu olmuştur. Milyonlarca kişi ise Moda yarışması sunan kişilerden bile daha iyi giyindiklerini Somer Sivrioğlu'nun fotoğraflarının altına yorum yaparak belirtiyor. İşte her şey yine böyle bir fotoğrafın altında oldu.