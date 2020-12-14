Çarşamba akşamlarının efsanesi haline gelen Kuruluş Osman dizisinin 38. bölüm 2. fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanı iyice artıracak. Geçen haftanın son sahnesinde Osman Bey ve alpleri Flatyos'un tuzağına düşecek. Çarşamba gecesi ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanında Osman Bey'in bu tuzaktan kurtulduğu ancak Yavlak Arslan'ın tuzağına düştüğü görülüyor. Kayı Obası'nda toy kuran Dündar ve Savcı Bey, Osman'ı saf dışı bırakmak için harekete geçiyor. Bamsı Bey ise olanlara karşı çıkarak Flatyos'a ağır bir darbe indiriyor. İşte Kuruluş Osman 38. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...
KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir. Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!''
Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.
Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.
Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak?
Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak?
Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?
KURULUŞ OSMAN ÇARŞAMBANIN ZİRVESİNDE
Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %13,97 izlenme oranı ve %28,00 izlenme payı 20+ABC1'de ise %13,90 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı elde ederek birinci oldu.
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 37'nci bölümüyle reytingin zirvesine yerleşti. Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinde Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
#TürkünZaferi etiketiyle sosyal medyada ses getiren, gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan Kuruluş Osman'ın 37'nci bölümünde Kulucahisar'ı fetheden Osman Bey, Yavlak Arslan'ın tuzağından kurtuldu ancak Flatyos, Osman Bey'i köşeye sıkıştırdı.
Nikola ve Flatyos'a ters köşe yaparak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden fetheden Osman Bey, kalenin muhafazasını Bamsı Bey ve Alplerine emanet etti. Osman Bey'in zafer haberi obada sevinçle karşılanırken, Savcı Bey ve Dündar Bey; Geyhatu tehlikesini öne sürerek Osman Bey'e cephe aldı.
Nikola yaşadığı hayal kırıklığı sonucu İnegöl Kalesi'ne çekilmek zorunda kalırken, Flatyos ve adamlarını Osman Bey'i yakalaması için görevlendirdi. Cerkutay'ı Geyhatu'ya götürerek gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen Osman Bey, yolda Yavlak Arslan'ın kendisine kuracağı tuzağı bertaraf etmeyi başardı. Yavlak Arslan'ı ele geçiren Osman Bey, aynı anda Flatyos ve adamlarından baskın yedi ve köşeye sıkıştı.
Osman Bey'in Flatyos'un tuzağından nasıl kurtulacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki mücadele kavgaya dönüşecek mi? Beylik hayalleri kuran Dündar Bey'in planı ne?
Geyhatu ve Nikola buluşması uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili sırrı öğrenebilecek mi? Ertuğrul Bey, seçimini yapacak mı? Targun Hatun babasını Bizans'ın elinden kurtarabilecek mi?