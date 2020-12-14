Çarşamba akşamlarının efsanesi haline gelen Kuruluş Osman dizisinin 38. bölüm 2. fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanı iyice artıracak. Geçen haftanın son sahnesinde Osman Bey ve alpleri Flatyos'un tuzağına düşecek. Çarşamba gecesi ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanında Osman Bey'in bu tuzaktan kurtulduğu ancak Yavlak Arslan'ın tuzağına düştüğü görülüyor. Kayı Obası'nda toy kuran Dündar ve Savcı Bey, Osman'ı saf dışı bırakmak için harekete geçiyor. Bamsı Bey ise olanlara karşı çıkarak Flatyos'a ağır bir darbe indiriyor. İşte Kuruluş Osman 38. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...

KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir. Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?