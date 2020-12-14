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    • 14.12.2020 23:51
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    • 14.12.2020 23:55
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    SON DAKİKA: Ünlü sanatçı e yakalandı

    Son dakika haberi... Ünlü sanatçı yakalandı. Şentürk yaptığı açıklamada, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

    O da yakalandı

    Ünlü sanatçı Metin Şentürk koronavirüs yakalandı.

    Şentürk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

    İşte Şentürk'ün o açıklaması:
    Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum.     Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim
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    Haberler Magazin SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı