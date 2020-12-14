MasterChef ve Survivor 2020 yarışmalarının en gözde isimlerinden birisi olan Yasin Obuz bu sezon rol alacağı projeyle çok konuşulacak. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı olan ve Doğu'nun fatihi olarak anılan Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dijital platformlarda yayınlanacak olan dizide Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun canlandıracak. Kadroda ayrıca Murat Arkın, Hazal Filizküçükköse, Aydan Şener ve Yıldırım Memişoğlu gibi ünlü isimler rol alacak. Dizinin çekimleri Şubat ayında başlayacak.

YASİN OBUZ, YAVUZ DİZİSİYLE GELİYOR

Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını konu edinecek 'Yavuz' adlı dizinin çekimlerine Şubat'ta Amasya'da başlanacağı açıklandı. Dizide Masterchef ve Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.