Yemin dizisinin aşıkları evlilik yolunda! Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız ve sevgilisi Gökberk Demirci evleniyor... Kanal 7'de ekrana gelen Yemin dizisinde başrolü paylaşan Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftinin dizi aşkı gerçek olmuş ve ikili bir süredir mutlu bir birliktelik sürdürüyordu. Yemin dizisinde başrolü üstelenen Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşka dönüşen rol arkadaşlığı evliliğe gidiyor. Diziden ayrıldıktan sonra Sol Yanım'da başrolü kapan Özge Yağız ve Gökberk Demirci cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.
Son dönemlerde yıldızı git gide parlayan hem güzelliği hem de başarılı performansı ile dikkatleri çeken Özge Yağız kısa süre önce 'Yemin' dizisinden ayrılarak 'Sol Yanım' dizisine transfer olmuştu.
Yakışıklı oyuncu Gökberk Demirci, instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında, Özge Yağız'a aşkını şu sözlerle itiraf etmişti:
"Başta bana Kazandırdığı ve bir Ömür kıymetini bileceğim bir Kalp, bir yuva için. Desteğini asla esirgemeyen, herzaman yanımızda olan sevgili izleyici, candan, fedakar bir ekip vb birçok şey için teşekkür ederim Yemin, teşekkür ederim Yemin ailesi. Bizleri ailesinin bir ferdi olarak gören, kucak açan değerli izleyicilerimiz sizlere saygım, sevgim sonsuz. Kurulan bazı cümleleri yanlış anlayıp, üzülen, kırılanlar inanın onlar çok küçük bir kesimi ilgilendiren cümleler idi. Sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi iple çekiyor olacağım. Saygı ve sevgilerimle."
Bu ayrılığın ardından ikiliden sevenlerine güzel haber de gecikmedi.Geçtiğimiz günlerde Gökberk Demirci, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunmuştu.
Demirci, evlilik balonlarını paylaşarak "She said yes (evet dedi) balonları" mesajını not düştü. Böylece, yakışıklı oyuncunun sevgilisine evlilik teklifi edip etmediği merak konusu oldu.
Gökberk Demirci bu paylaşımıyla merakları gidermiş oldu.
ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?
Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat verdi.
Özge, şimdiler Star TV'de yayınlanan Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
GÖKBERK DEMİRCİ KİMDİR?
Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Aslen Adanalı'dır. Cengiz Küçükayvaz tiyatrosunda oyunculuk dersleri almıştır.
Oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisi ile adım atan Gökberk Demirci, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Emir karakterine hayat vermektedir. Gökberk Demirci, 1.81 metre boyunda, 77 kilo ve Terazi burcudur.