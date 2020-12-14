"Başta bana Kazandırdığı ve bir Ömür kıymetini bileceğim bir Kalp, bir yuva için. Desteğini asla esirgemeyen, herzaman yanımızda olan sevgili izleyici, candan, fedakar bir ekip vb birçok şey için teşekkür ederim Yemin, teşekkür ederim Yemin ailesi. Bizleri ailesinin bir ferdi olarak gören, kucak açan değerli izleyicilerimiz sizlere saygım, sevgim sonsuz. Kurulan bazı cümleleri yanlış anlayıp, üzülen, kırılanlar inanın onlar çok küçük bir kesimi ilgilendiren cümleler idi. Sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi iple çekiyor olacağım. Saygı ve sevgilerimle."