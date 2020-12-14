MASTERCHEF 2020 FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU MU?



MasterChef Türkiye'nin final tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. MasterChef'in final tarihi belli olunca haberimizden paylaşacağız.

MasterChef'te kalan son 5 yarışmacı bireysel oyunlar için yarışacak. Elemelerin ardından 4 kişi finalist olacak. Final haftasında MasterChef gömleğini giyme hakkı elde eden yarışmacılar, kıyasıya bir mücadele verecek. Finale kalan son 2 yarışmacı, şampiyona olmak için yarışacak.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?



2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.