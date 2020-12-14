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    • 14.12.2020 12:24
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    • 14.12.2020 12:24
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    ? konusu nedir, oyuncuları kimler?

    ? konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Efsane dizi yıllar önce Kanal D’de yayınlandığında izlenme rekorları kırmıştı ve tekrar bölümleri yeniden gündüz kuşağında yayınlanmaya başlandı. Henüz izlememiş olanlar ise Y, oyuncuları kimler? Araştırmasını yapıyor. işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Yaprak Dökümü hangi yıl çekildi?

    Uzun yıllar televizyon ekranlarında yayınlanan Reşat Nuri Gültekin'in romanından esinlenerek diziye uyarlanan Yaprak Dökümü hafızalara kazınan dizilerden biri oldu. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi yeniden ekranlara geliyor, unutanlar anıları tazeliyor. Yaprak Dökümü hangi yıl çekildi? Yaprak Dökümü konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının merak edilen yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    YAPRAK DÖKÜMÜ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

    Hafızalara kazınan dizi 13 Eylül 2006 - 29 Aralık 2010 tarihleri arasında yayınlandı.

    YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU VE OYUNCULARI

    Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan "Ali Rıza Bey", yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı "Necla" da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. "Leyla"'nın üniversiteye hazırlık kursu, "Necla" ve "Ayşe"'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve "Ali Rıza Bey" yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

    Şartlar artık daha zor olduğu için, anne "Hayriye Hanım" eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen "Şevket" bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; "Ferhunde"'ye kaptırır ve "Ferhunde" kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine "Ferhunde"'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, "Şevket"'in, karısının isteklerine boyun eğişi, "Leyla" ve "Necla"'nın davranışları, "Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.

    Halil Ergün
    Rolü : Ali Rıza
    Güven Hokna
    Rolü : Hayriye
    Bennu Yıldırımlar

    Rolü : FikretGökçe Bahadır
    Rolü : Leyla
    Deniz Çakır
    Rolü : Ferhunde
    Fahriye Evcen
    Rolü : Necla
    Caner Kurtaran
    Rolü : Şevket
    Tolga Karel
    Rolü : Oğuz
    Seda Demir
    Rolü : Sedef
    Bedia Ener
    Rolü : Neyyir Hanım
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    Haberler Magazin Yaprak Dökümü hangi yıl çekildi? Yaprak Dökümü konusu nedir, oyuncuları kimler?