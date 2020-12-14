Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrılığı daha çok su götürür! Hülya Açıkgöz'den olay yaratan 'boynuzlu' gönderme...Bu yılın en çok konuşulan aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi gelmiş, ardından ünlü çift romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yalanlamıştı. Kötü haberi duyuran ise Hadise'nin ta kendisi olmuştu. Peki ne oldu da sık sık aşk pozlarıyla ayrılık iddialarını yalanlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti yollarını ayırma kararı aldı?