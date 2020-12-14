Sürekli içerik üretmek, fikir üretmek, çekim yapmak yoruyor mu seni? Tıkandığın zamanlar oluyor mu?

Tabii oluyor. Olmuyor diyen insan yoktur. Birçok YouTuber arkadaşıma içerik satmışımdır. Kafan çalışıyorken bir şeyleri başarabiliyorsun. Hâlâ da içerik üretebildiğimi düşünüyorum. Bilinçli bir şekilde Avrupa'yı izlemiyorum, Türk YouTuberları izlemiyorum. Silah elinde diye sürekli tetiğe basmanın bir anlamı yok. Belki şarjörü değiştirmek gerekiyordur. Ben şarjörü değiştirdiğim evredeyim. Ama içerik üretmek yoruyor zaman zaman.

Annen, baban, kokofiri videolarının başkahramanları. İlk videolarında mecraya yabancı olduklarından dolayı tepkileri daha mı doğaldı? Sonradan işler değişti mi sence?

Babamın sosyal medyaya ilk videodaki tepkisi farklı şimdiki tepkisi farklı. Değişti tabii. Annem aynı. Babam bazı şeylerin farkında. Ama kim yanına bilinçli bir şekilde torpil attırmak ister ki? Babamın tepkilerinin yüzde seksen doğal olduğunu düşünüyorum. Ama anneme bir şaka yapacaksan ona birlikte hazırlanıyoruz ve haberi oluyor. Kokofiri'ye gelecek olursak çok seviyorum onu. Aklıma geldiğinde bile gülüyorum ona. Ben canım sıkkın eve dönerken Firi mahallenin başında kokoreççilik yapıyor. Onun yanına uğruyordum. Enerjimi çok yükseltiyordu. Bu durum bana terapi gibi gelmeye başladı. Her üzüldüğümde onun yanına uğrar oldum. Sonra dedim ki bu adam beni güldürüyorsa herkesi güldürür. Ve video çekmeye başladık.

"Kitleme ulaşmak istiyorum"

Videolarında küfür kullanımı fazla. Bu konuda gelen tepkilere cevabın ne?

Başlı başına küfür kullanmamız yanlış. Kötü lanse edildiği kadar iyi de lanse edilebilir bu durum. Halk budur belki de. Çok marka iş birliklerini küfürlü içerik ürettiğim için kaybetmişimdir. Ama doğallığı bozmadan devam ediyoruz. 10 içerik üretiyordum küfür ettiğim için 8'inde sarı dolar yiyordum. Önerilmiyordu videolarım. Videolarıma ara vermeme bu da sebep olmuştur. Para kazanmasam bile 500 bin izlenecek videom uygunsuz ibaresi yediğinde 100 bin izlendiği için üzülüyorum. Ulaşabileceğim kitleye ulaşmak istiyorum. Para da kazanmasam olur. Instagram'dan TikTok'tan kazanırım bir şekilde. YouTube'ta gerçekten eğlendiğim için oradayım. Parayı ticaretten de kazanırım.

Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun?

Çok fazla linçleme olmamıştır bana. Abartılıyor bu durum. Seyirciye bu gücü vermemek lazım. Linç denilmemeli olaya. Tepki, eleştiri olabilir. Karşındaki insana fayda sağlamak için eleştiri yaparsın. Üslup çok önemli. İnsanlar karşılıklı sohbet edebiliyor gibi yorum yapsalar harika olur.

Bir gün YouTube'u bırakırsan bu neden olur?

Belki evlenirim. Eşim der ki "Ya yeter bırak artık, saçımı kestin üç numara" yuva yıkılacak artık o zaman bırakırım belki. Çocuğun kolu kırıldı falan artık aileye zarar veriyoruz :) Şaka bir yana. Yedi yıldır sosyal medyada içerik üretiyorum. Çok eğleniyorum. YouTube'u bırakmam sanırım. Çok izleniyorum az izleniyorum demem. Beş bin kişi bile izlese devam edeceğim. Belki kızım, oğlum olur onların kameramanı olurum YouTube'a yine içerik üretirim.

Hiç haz etmediğin bir YouTuber var mı?

Benim sosyal medyada tartıştığım biri olmamıştır. Bana laf atan birine de kitleler önünde cevap vermemişimdir. Özelden yazmışımdır "neden böyle diyorsun" diye belki. Ben kitleleri karmaşaya sokmak istemem. Şu an küstüğüm ve net olarak "bu adamı sevmiyorum" dediğim biri yok. Beni sevmeyenlere de saygı duyuyorum.

Beğendiğin YouTube kanalları hangileri?

Röportaj Adam, Dilara Kurtulmuş, Orkun Işıtmak, Enes Batur, Deli Mi Ne. Kimi arkadaşım olduğu için izliyorum.