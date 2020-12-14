İzleyiciler dün akşamdan bu yana Masterchef'ten elenen Sefa'nın hayatına dair bilgileri merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Arama motorları üzerinden Masterchef Sefa kimdir? Masterchef'ten elenen Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında, nereli? sorgulamaları sürerken başarılı yarışmacının hayatı hakkındaki bilgileri sizler için derledik. Elenen Sefa'nın vedası oldukça duygusal geçti, jüri üyeleri de duygulandı. İşte veda açıklaması…
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'e veda eden isim şeflerin yaptığı oylama sonrası Sefa oldu. MasterChef'e veda eden Sefa, gözyaşlarına hakim olamadı. Sefa"İki yıldır bu programı izliyordum. Buraya gelip o samimiyeti yaşadığımda beni hayatta çok ileri götürdü. Buraya gelmeden önce aşçılık kariyeri olan biri değildim. Aileme destek olmak için farklı sektörlerde de çalıştım. Arkadaşlarımdan belki pratik olarak çok düşük seviyeydim. Yedeklerden geldim. Gözüm arkada değil." dedi.
MASTERCHEF SEFA KİMDİR?
Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Kayserili olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara'da, Antalya'da ve İngiltere'de çalışmıştır. İtalya'da staj yapmıştır. İtalya Lecce'de 1 ay staj yapan MasterChef Sefa Okyay Kılıç ,ayrıca, Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine de eğitimler aldı.
Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.
Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu. Sefa Okyay Kılıç, İngilizceyi akıcı bir şekilde, Fransızca ve İtalyanca'yı başlangıç düzeyinde konuşabiliyor.