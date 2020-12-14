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    • Magazin
    • 14.12.2020 10:18
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    • 14.12.2020 10:18
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    ? Masterchef’ten elenen kaç yaşında, ?

    ? Sorusunun yanıtı dün akşamdan bu yana merak edilerek araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Gitgide finale yaklaşan TV8’in fenomen yarışması Masterchef’te heyecan daha da arttı. Son takım oyunu oynandı ve dokunulmazlık için mücadele edildi. Eleme adaylarından biri olan Sefa dün akşam en zayıf tabağı çıkararak elenen isim oldu, hayallerine veda etti. Masterchef’ten elenen kaç yaşında, ? İşte hayatına dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Masterchef Sefa kimdir?

    İzleyiciler dün akşamdan bu yana Masterchef'ten elenen Sefa'nın hayatına dair bilgileri merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Arama motorları üzerinden Masterchef Sefa kimdir? Masterchef'ten elenen Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında, nereli? sorgulamaları sürerken başarılı yarışmacının hayatı hakkındaki bilgileri sizler için derledik. Elenen Sefa'nın vedası oldukça duygusal geçti, jüri üyeleri de duygulandı. İşte veda açıklaması…

    MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    MasterChef'e veda eden isim şeflerin yaptığı oylama sonrası Sefa oldu. MasterChef'e veda eden Sefa, gözyaşlarına hakim olamadı. Sefa"İki yıldır bu programı izliyordum. Buraya gelip o samimiyeti yaşadığımda beni hayatta çok ileri götürdü. Buraya gelmeden önce aşçılık kariyeri olan biri değildim. Aileme destek olmak için farklı sektörlerde de çalıştım. Arkadaşlarımdan belki pratik olarak çok düşük seviyeydim. Yedeklerden geldim. Gözüm arkada değil." dedi.

    MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

    Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Kayserili olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara'da, Antalya'da ve İngiltere'de çalışmıştır. İtalya'da staj yapmıştır. İtalya Lecce'de 1 ay staj yapan MasterChef Sefa Okyay Kılıç ,ayrıca, Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine de eğitimler aldı.

    Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

    Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu. Sefa Okyay Kılıç, İngilizceyi akıcı bir şekilde, Fransızca ve İtalyanca'yı başlangıç düzeyinde konuşabiliyor.
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    Haberler Magazin Masterchef Sefa kimdir? Masterchef’ten elenen Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında, nereli?