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    • Magazin
    • 14.12.2020 17:18
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    • 14.12.2020 17:18
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    Tefe konuyordu hemen düğmeye bastı o dizinin ipini çekti! Yerden yere vurulan o dizi için apar topar final geldi

    Gün geçmiyor ki kanallardan final haberi gelmesin. Yeni sezona iddialı bir şekilde başlayan diziler henüz sezon yarılanmamışken bir bir ekranlara veda ediyor. Dizilerden en çok darbe alan kanal oldu. Öğretmen, gibi dizilere final yaptıran, Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka gibi dizileri sallantı da olan Fox TV'den bir dizisi için daha final kararı geldi. İddialara göre kadrosunda , , Beren Gökyıldız gibi isimleri bulunduran final yapacak. Başladığı günden bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan dizi hakkında karar verildi. İşte Fox TV'deki final kararının detayları...

    Tefe konuyordu düğmeye basıldı! O dizi için apar topar final

    Tefe konuyordu Fox Tv hemen düğmeye bastı o dizinin ipini çekti! Yerden yere vurulan o dizi için apar topar final geldi... Dizilerden birbiri ardına final haberleri geliyor. Bu sezon dizileriyle en çok vedalaşan kanal Fox Tv oldu. Bay Yanlış ve Öğretmen'e final yaptıran Fox Tv, başladığı günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamayan bir dizisi için daha final kararı verdi. Yeni bölümü yayınlanmayan dizinin kısa süre içerisinde final yapacağı iddialar arasında. İşte detaylar.

    Fox TV'de finale giden dizi projelerinin arasına çok geçmeden bir yenisi daha eklendi. İzlenmelerde yeterli düzeye ulaşamadıklarını gören Fox TV, Çocukluk dizisinin de yayın macerasına noktayı koyacak.

    Bilindiği gibi, ilk etapta Kimsesizler adıyla ekran serüvenine merhaba demeye hazırlanırken ani bir kararla isminin Çocukluk olarak değiştirilmesi gündeme oturmuştu.

    Öte yandan Fox TV ekranına gelmeden önce yayına alınan tanıtım fragmanlarıyla tepkinin odağına yerleşen Çocukluk dizisi, çocukların psikolojisini de bozabileceği imajını vermişti.

    Her ne kadar Çocukluk dizisinde aile kavramının ehemmiyeti, yetimhanede yetişen çocuklarla kurulan bağ ve iletişim gözler önüne serilse de ilerleyen bölümlerde aşk hikayesinin de konu olarak işlenmesi seyircinin isyan etmesine sebebiyet verdi.

    Ayşegül (Burcu Özberk) ve Mahir (Erdal Beşikçioğlu) karakteri arasında meydana gelen yakınlıktan bir hayli rahatsızlık duyan seyirciler sosyal medya platformu aracılığıyla kötü yorumlarda bulunmaya başladılar.

    İlk bölümlerde reytingleri fena gitmeyen Çocukluk dizisinde aşk sahnelerine de yer verilince seyirci kaybına neden olması beraberinde izlenmelerde düşüş yaşanmasıyla Fox TV final kararı aldı.

    İzleyenler tarafından büyük bir senaryo hatası yapıldığı ve güzel giden projeyi berbat ettikleri düşünülen Çocukluk dizisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2 bölüm sonra yani 11.bölümü ile Fox TV ekranında final bölümü ile veda etmeye hazırlanıyor.
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