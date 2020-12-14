Tefe konuyordu Fox Tv hemen düğmeye bastı o dizinin ipini çekti! Yerden yere vurulan o dizi için apar topar final geldi... Dizilerden birbiri ardına final haberleri geliyor. Bu sezon dizileriyle en çok vedalaşan kanal Fox Tv oldu. Bay Yanlış ve Öğretmen'e final yaptıran Fox Tv, başladığı günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamayan bir dizisi için daha final kararı verdi. Yeni bölümü yayınlanmayan dizinin kısa süre içerisinde final yapacağı iddialar arasında. İşte detaylar.