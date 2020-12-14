Tefe konuyordu Fox Tv hemen düğmeye bastı o dizinin ipini çekti! Yerden yere vurulan o dizi için apar topar final geldi... Dizilerden birbiri ardına final haberleri geliyor. Bu sezon dizileriyle en çok vedalaşan kanal Fox Tv oldu. Bay Yanlış ve Öğretmen'e final yaptıran Fox Tv, başladığı günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamayan bir dizisi için daha final kararı verdi. Yeni bölümü yayınlanmayan dizinin kısa süre içerisinde final yapacağı iddialar arasında. İşte detaylar.
Fox TV'de finale giden dizi projelerinin arasına çok geçmeden bir yenisi daha eklendi. İzlenmelerde yeterli düzeye ulaşamadıklarını gören Fox TV, Çocukluk dizisinin de yayın macerasına noktayı koyacak.
Bilindiği gibi, ilk etapta Kimsesizler adıyla ekran serüvenine merhaba demeye hazırlanırken ani bir kararla isminin Çocukluk olarak değiştirilmesi gündeme oturmuştu.
Öte yandan Fox TV ekranına gelmeden önce yayına alınan tanıtım fragmanlarıyla tepkinin odağına yerleşen Çocukluk dizisi, çocukların psikolojisini de bozabileceği imajını vermişti.
Her ne kadar Çocukluk dizisinde aile kavramının ehemmiyeti, yetimhanede yetişen çocuklarla kurulan bağ ve iletişim gözler önüne serilse de ilerleyen bölümlerde aşk hikayesinin de konu olarak işlenmesi seyircinin isyan etmesine sebebiyet verdi.
Ayşegül (Burcu Özberk) ve Mahir (Erdal Beşikçioğlu) karakteri arasında meydana gelen yakınlıktan bir hayli rahatsızlık duyan seyirciler sosyal medya platformu aracılığıyla kötü yorumlarda bulunmaya başladılar.
İlk bölümlerde reytingleri fena gitmeyen Çocukluk dizisinde aşk sahnelerine de yer verilince seyirci kaybına neden olması beraberinde izlenmelerde düşüş yaşanmasıyla Fox TV final kararı aldı.
İzleyenler tarafından büyük bir senaryo hatası yapıldığı ve güzel giden projeyi berbat ettikleri düşünülen Çocukluk dizisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2 bölüm sonra yani 11.bölümü ile Fox TV ekranında final bölümü ile veda etmeye hazırlanıyor.