Fatmagül'ün Suçu Ne kaldırıldı mı, neden yok? Sorularının yanıtları merak edilenler arasında yer alıyor. Kanal D gündüz kuşağında yayınlanan dizinin tekrar bölümleri ilgiyle izleniyordu. Yeni haftanın ilk gününde diziyi göremeyen izleyiciler şaşırdı ve neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmıyor? Fatmagül'ün Suçu Ne dizi konusu ve oyuncuları ile ilgili ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE NEDEN YOK?
Kanal D yayın akışında Fatmagül'ün Suçu Ne yer almadı. Dizinin akıştan neden kaldırıldığına ilişkin açıklama yapılmadı. Fatmagül'ün Suçu Ne yerine saat 11:00'de artık Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri ekrana gelecek.
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?
Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI KİMLER?
Beren Saat: Fatmagül Ketenci Ilgaz
Engin Akyürek: Kerim Ilgaz
Sumru Yavrucuk: Meryem Aksoy (Ebe Nine)
Musa Uzunlar: Reşat Yaşaran
Civan Canova: Kadir Pakalın
Serdar Gökhan: Fahrettin Ilgaz
Fırat Çelik: Mustafa Nalçalı
Murat Daltaban: Münir Telci
Buğra Gülsoy: Vural Namlı
Kaan Taşaner: Erdoğan Yaşaran
Engin Öztürk: Selim Yaşaran
Deniz Türkali: Perihan Yaşaran
Seda Güven: Meltem Alagöz Yaşaran
Esra Dermancıoğlu: Mukaddes Ketenci
Bülent Seyran: Rahmi Ketenci
Veda Yurtsever İpek: Ender Alagöz
Aziz Sarvan: Turaner Alagöz
Mehmet Uslu: Rıfat Yaşaran
Servet Pandur: Leman Namlı
Zühtü Erkan: Şemsi Namlı