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    • Magazin
    • 14.12.2020 11:46
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    • 14.12.2020 11:46
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    Fatmagül’ün Suçu Ne kaldırıldı mı, ? Fatmagül’ün Suçu Ne dizi konusu ve oyuncuları!

    Fatmagül’ün Suçu Ne kaldırıldı mı, ? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Daha önce iki sezon boyunca yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin tekrar bölümleri Kanal D gündüz kuşağında ekrana geliyordu. Fakat bugün yine çok severek izlenen dizilerden biri olan Yaprak Dökümü’nün tekrar bölümünü görünce şaşırdı. Peki Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi artık yayınlanmayacak mı? Henüz izlememiş olanlar için Fatmagül’ün Suçu Ne dizi konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgileri de haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Fatmagül’ün Suçu Ne kaldırıldı mı, neden yok?

    Fatmagül'ün Suçu Ne kaldırıldı mı, neden yok? Sorularının yanıtları merak edilenler arasında yer alıyor. Kanal D gündüz kuşağında yayınlanan dizinin tekrar bölümleri ilgiyle izleniyordu. Yeni haftanın ilk gününde diziyi göremeyen izleyiciler şaşırdı ve neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmıyor? Fatmagül'ün Suçu Ne dizi konusu ve oyuncuları ile ilgili ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

    FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE NEDEN YOK?

    Kanal D yayın akışında Fatmagül'ün Suçu Ne yer almadı. Dizinin akıştan neden kaldırıldığına ilişkin açıklama yapılmadı. Fatmagül'ün Suçu Ne yerine saat 11:00'de artık Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri ekrana gelecek.

    FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?

    Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

    FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI KİMLER?

    Beren Saat: Fatmagül Ketenci Ilgaz

    Engin Akyürek: Kerim Ilgaz

    Sumru Yavrucuk: Meryem Aksoy (Ebe Nine)

    Musa Uzunlar: Reşat Yaşaran

    Civan Canova: Kadir Pakalın

    Serdar Gökhan: Fahrettin Ilgaz

    Fırat Çelik: Mustafa Nalçalı

    Murat Daltaban: Münir Telci

    Buğra Gülsoy: Vural Namlı

    Kaan Taşaner: Erdoğan Yaşaran

    Engin Öztürk: Selim Yaşaran

    Deniz Türkali: Perihan Yaşaran

    Seda Güven: Meltem Alagöz Yaşaran

    Esra Dermancıoğlu: Mukaddes Ketenci

    Bülent Seyran: Rahmi Ketenci

    Veda Yurtsever İpek: Ender Alagöz

    Aziz Sarvan: Turaner Alagöz

    Mehmet Uslu: Rıfat Yaşaran

    Servet Pandur: Leman Namlı

    Zühtü Erkan: Şemsi Namlı
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    Haberler Magazin Fatmagül’ün Suçu Ne kaldırıldı mı, neden yok? Fatmagül’ün Suçu Ne dizi konusu ve oyuncuları!