FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE NEDEN YOK?

Kanal D yayın akışında Fatmagül'ün Suçu Ne yer almadı. Dizinin akıştan neden kaldırıldığına ilişkin açıklama yapılmadı. Fatmagül'ün Suçu Ne yerine saat 11:00'de artık Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri ekrana gelecek.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?

Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.