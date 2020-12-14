Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.

'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyordu.

Uğur Pektaş için bazı haber sitelerinde Survivor 2021'e katılacağı yazıldı. İddiaya göre "Şu an için öyle bir durum yok" yanıtı geldi.

İDDİALAR DEVAM EDİYOR!

Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor'ın yeni sezon kadrosunda yer alacak. Survivor'ın ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenirken, oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından, Bülent Karacakaya'nın da Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Son olarak Çok sevilen isimlerden biri olan İsmail YK'nin Survivor'da yer alacağı konuşuluyor. konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı

Yeni sezonda boy gösterecek diğer bir ismin ise Özge Çelik olduğu ifade edildi. Bir Zamanlar Osmanlı, Mahpeyker Kösem Sultan, Akasya Durağı, Romantik Komedi gibi birçok yapımda yer alan güzel oyuncu Dominik'teki zorlu parkurda mücadele edecek.

Posta'dan Gizem Yetil'in, haberine göre, iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia da doğrulanmış değil...

Turabi koronavirüse yakalandığı için şu an böyle bir olasılığın olabileceği düşünülmüyor.