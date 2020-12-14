TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2021 için heyecan dolu bekleyiş başladı. Survivor 2021 kadrosu belli oldu mu? Sorusunun yanıtı şekillenmeye başlandı, Acun Ilıcalı kesin katılacak olanları paylaşırken bazı ünlü isimlerin de katılacağına ilişkin haberler yer alıyor. Peki Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yarışmacılar kimler olacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz tarihle ilgili Acun Ilıcalı'dan bir açıklama gelmedi, tahminler Ocak ayında başlaması yönünde. Masterchef yarışmasının ardından başlaması bekleniyor
SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?
Acun Ilıcalı Survivor 2021'de yarışacak ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal'ın Survivor'a gideceğini duyurdu.
Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.
'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyordu.
Uğur Pektaş için bazı haber sitelerinde Survivor 2021'e katılacağı yazıldı. İddiaya göre "Şu an için öyle bir durum yok" yanıtı geldi.
İDDİALAR DEVAM EDİYOR!
Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor'ın yeni sezon kadrosunda yer alacak. Survivor'ın ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenirken, oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından, Bülent Karacakaya'nın da Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı belirtildi.
Son olarak Çok sevilen isimlerden biri olan İsmail YK'nin Survivor'da yer alacağı konuşuluyor. konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı
Yeni sezonda boy gösterecek diğer bir ismin ise Özge Çelik olduğu ifade edildi. Bir Zamanlar Osmanlı, Mahpeyker Kösem Sultan, Akasya Durağı, Romantik Komedi gibi birçok yapımda yer alan güzel oyuncu Dominik'teki zorlu parkurda mücadele edecek.
Posta'dan Gizem Yetil'in, haberine göre, iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia da doğrulanmış değil...
Turabi koronavirüse yakalandığı için şu an böyle bir olasılığın olabileceği düşünülmüyor.
'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalaın, Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Kızı Hira'dan uzun süre ayrı kalmak istemediğini söyleyen Okan Kurt'un kendisine gelen teklife ne yanıt vereceği ise henüz belli değil..