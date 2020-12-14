Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Elvis Presley'i Erkut Taçkın hayatını kaybetti! Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerindendi usta sanatçı Erkut Taçkın. Ölüm haberi ile sevenlerini yasa boğan usta sanatçı Erkut Taçkın'ın ölüm nedeni ne? İşte Türkiye'nin Elvis Presley'i Erkut Taçkın hakkında merak edilenler...
Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Taçkın, bugün evinde hayatını kaybetti.
ERKUT TAÇKIN KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
78 yaşındaki müzisyen, Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerindendi. Silahlı Kuvvetler yüzme şampiyonu olan Taçkın'ın üyesi olduğu Deniz Harp Okulu ve Lisesi Orkestrası ve Lokal Grubu gerçek anlamda vokal yapan ve Rock'n Roll çalan ilk müzik topluluğu olarak tarihe geçti.
Askerliğini yaptıktan sonra Ankara'ya giden Erkut Taçkın, ardından Almanya'ya gitti. Burada da müzikal çalışmalar yapan sanatçı, 1966 yılında Türkiye'ye geri gelerek kariyerine burada devam etti.
Erkut Taçkın, 1962 yılında ilk evliliğini yaptı. 2 yıl sonra boşandı. Erkut Taçkın bugüne kadar iki kere evlenip boşandı. İkinci eşinden olan oğlu Namık Buğra Taçkın, 17 Ağustos 1989 tarihinde bir trafik kazasında 21 yaşındayken öldü.
1967 yılında Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki "Ömre Bedel Kız" adlı filmde Kartal Tibet ve Fatma Girik ile birlikte oynadı. Yine 1967 yılında "Devlerin İntikamı" adlı filmde Fikret Hakan ve Tanju Gürsu ile birlikte oynadı.
45 YIL SONRA POPÜLER OLDU
Türkiye'nin Elvis Presley'i olarak anılan Erkut Taçkın'ın, 1975 yılında yayınlanan kendi adını taşıyan LP albümünde seslendirdiği "Sevmek İstiyorum" isimli şarkısı ise 'Aşk 101' dizisi sayesinde yıllar sonra yeniden popüler oldu.