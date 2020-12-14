ERKUT TAÇKIN KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

78 yaşındaki müzisyen, Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerindendi. Silahlı Kuvvetler yüzme şampiyonu olan Taçkın'ın üyesi olduğu Deniz Harp Okulu ve Lisesi Orkestrası ve Lokal Grubu gerçek anlamda vokal yapan ve Rock'n Roll çalan ilk müzik topluluğu olarak tarihe geçti.

Askerliğini yaptıktan sonra Ankara'ya giden Erkut Taçkın, ardından Almanya'ya gitti. Burada da müzikal çalışmalar yapan sanatçı, 1966 yılında Türkiye'ye geri gelerek kariyerine burada devam etti.