Survivor 2021 kadrosunda olacağı söylenen Turabi'den yıkan açıklama 'Acı çekiyorum'! Turabi yarışmaya gidemiyor... Adı hem Survivor 2021 kadrosunda hem de Survivor Cup'la anılan ve TV 8 ekranlarına dönmesine kesin gözüyle bakılan, 2 kere Survivor şampiyonu olmuş Turabi Çamkıran'dan sevenlerini yıka haber geldi. Survivor yarışmasının eski şampiyonlarından Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı. Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyuran Turabi, Survivor Cup için yarışamayacağını söyledi.
Survivor Türkiye oyun parkurlarında sergilediği başarılı performansla akıllardan çıkmayan yarışmacı Turabi Çamkıran'dan peş peşe hayal kırıklığını uğratan haber geldi. Şimdilerde Acun Ilıcalı'nın 2021 yılında faaliyet gösterecek Exxen adlı dijital platformundaki Survivor Cup yarışması için hazırlıklarını sürdüren Turabi Çamkıran, Covid-19 salgınına yakalandığı haberini sosyal mecra aracılığıyla takipçilerine duyurdu. Korona Virüsü hastalığı için tedavi sürecine başlamak durumunda kalan Turabi Çamkıran, bu yüzden Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Cup'a da katılamayacağını vurgulayarak herkesin bu dönemde çok dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan çarpıcı bir açıklamada bulunan eski Survivor Türkiye yarışmacısı Turabi Çamkıran, geçekten çok acı çektiğini de dile getirerek şu an için sağlık durumunun nasıl olduğuna ilişkin sevenlerine bilgilendirmede bulunmayı da ihmal etmedi.
Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı aracılığıyla gerçekleştirdiği gönderide Korona Virüsü hastalığı için tedavi görmeye başlayacağının haberini veren Turabi Çamkıran şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin"
Turabi Çamkıran yerine yarışacak isim ise eski Survivor Türkiye şampiyonlarından Avatar Atakan olacak.
PEKİ SURVIVOR KADROSU?
Adı hem Survivor Cup hem de Survivor 2021'le anılan Turabi Çamkıran koronavirüs nedeniyle yarışmayacağını açıklayınca herkes gözünü kulağını Survivor 2021 yarışmacılarının kimler olduğunu çevirdi.
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından 2021 kadrosunda hangi isimlerin olacağı araştırılmaya başlandı. Survivor yarışması için o isimler dikkat çekiyor.
Bir dönemin popüler dizisi 'Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya'nın 'Survivor 2021 kadrosuna katıldığı iddia edildi. Ancak bu iddialara henüz yanıt gelmedi.
Batuhan Karacakaya'nın resmi Instagram hesabından, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu iddiaları kuvvetlendirdi.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Meryem Kasap, Hikmet Tuğsuz, MasterChef yarışmacısı Uğur Kardaş ve Celal Sarıgül, 2019 yılında katıldığı Dünya Jimnastik Şampiyonasında altın madalya alarak ülkemize birincilik kazandıran İbrahim Çolak ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar da henüz doğrulanmadı.
Son olarak Show TV'de yayınlanan ancak yayın hayatı kısa süren 'Şeref Sözü' adlı dizide rol alan Öykü Çelik'in de Survivor 2021 kadrosuna katıldığı öğrenildi.
SURVIVOR 2020 ŞAMPİYONU CEMAL CAN
13 Temmuz'da yayınlanan bölümde Cemal Can, Barış ve Yasin arasında bir eleme daha yapıldı. SMS oylaması sonucuna göre, elenen isim Yasin olmuştu. Finale ise Cemal Can ve Barış kaldı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Survivor 2020 şampiyonunun Cemal Can olduğu duyuruldu.