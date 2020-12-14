Survivor Türkiye oyun parkurlarında sergilediği başarılı performansla akıllardan çıkmayan yarışmacı Turabi Çamkıran'dan peş peşe hayal kırıklığını uğratan haber geldi. Şimdilerde Acun Ilıcalı'nın 2021 yılında faaliyet gösterecek Exxen adlı dijital platformundaki Survivor Cup yarışması için hazırlıklarını sürdüren Turabi Çamkıran, Covid-19 salgınına yakalandığı haberini sosyal mecra aracılığıyla takipçilerine duyurdu. Korona Virüsü hastalığı için tedavi sürecine başlamak durumunda kalan Turabi Çamkıran, bu yüzden Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Cup'a da katılamayacağını vurgulayarak herkesin bu dönemde çok dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.