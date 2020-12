SURVIVOR 2020 ŞAMPİYONU CEMAL CAN

13 Temmuz'da yayınlanan bölümde Cemal Can, Barış ve Yasin arasında bir eleme daha yapıldı. SMS oylaması sonucuna göre, elenen isim Yasin olmuştu. Finale ise Cemal Can ve Barış kaldı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Survivor 2020 şampiyonunun Cemal Can olduğu duyuruldu.