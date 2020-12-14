1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini elde eden şarkıcı Şebnem Paker tüm ülkede büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncülük elde ederek tüm ülkede büyük şöhrete kavuşan Şebnem Paker, peki şimdilerde ne yapıyor? 1997 yılında katıldığı Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncülük elde ederek göğsümüzü kabartan, hem sesine hem de güzelliğine hayran olduğumuz şarkıcı Şebnem Paker, şimdilerde müzik öğretmenliği yapıyor. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen şarkıcı, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
1997 yılında katıldığı Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncülük elde eden ve tüm ülkede büyük bir ilgi gören Şebnem Paker yıllar sonra mütevazi hayatı ile yeniden gündem oldu.
Müzik öğretmenliği yapan Paker, yarışmaya katıldığı dönemde yaşadıklarını "Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte 'Dinle' hatırlanır" diye özetledi.
Yarışmada Türkçe sözleri olan şarkısı 'Dinle'yi seslendiren sanatçı Şebnem Paker 1997 yılında Eurovision'da üçüncü oldu ve Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etti.
Şebnem Paker, şarkıyı kendisinin söyleyeceği netleştiği zaman tılsımını en başında hissettiğini aktarmıştı.
Eurovision'daki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran sanatçı, o günden sonra hayatını müzik öğretmenliği yaparak geçirdi, sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı.
Şebnem Paker, yıllar sonra Eurovision itirafında bulunmuş ve çok konuşulmuştu.
"Müzik sektörü çok hırçın, paranın pulun hakim olduğu çalkantılı bir sektör. 'Dinle'nin kendi kendine, hiçbir destek almadan, sadece dinleyicilerin kendi arzularıyla takip etmeleriyle bunca yıla rağmen unutulmaması beni çok, çok mutlu ediyor. Müziğin sihirli gücü böyle bir şey."
İŞTE ŞEBNEM PAKER'İN SON HALİ...
Eurovision'un o dönemini anlatan Paker, "Yarışma bizler için çok önemliydi, uzun yıllar hayal kırıklığına uğradık. Sonra hiç kimsenin tanımadığı bir kız gitti, üçüncü olduk. Milli duygularla başarı duygusu birleşti ve beni de öyle gönüllerine yerleştirdiler, ne mutlu. Ama benden öte kimisi adımı hatırlamaz Dinle şarkısı hatırlanır" demişti.
Paker şöyle konuştu: "Finaller için iki ayrı parça seslendirmiştim, ben diğer parçaya daha çok yükselmiştim ama 'Dinle' finale kaldı. Birinci olmak çok şaşırtmıştı beni. Çünkü alışık olduğumuz Eurovision şarkılarından çok farklıydı, insanların kabullenebileceğini düşünmemiştim açıkçası."