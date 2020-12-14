1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini elde eden şarkıcı Şebnem Paker tüm ülkede büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncülük elde ederek tüm ülkede büyük şöhrete kavuşan Şebnem Paker, peki şimdilerde ne yapıyor? 1997 yılında katıldığı Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncülük elde ederek göğsümüzü kabartan, hem sesine hem de güzelliğine hayran olduğumuz şarkıcı Şebnem Paker, şimdilerde müzik öğretmenliği yapıyor. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen şarkıcı, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.