MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?



Dokunulmazlık oyunu sonucunda dokunulmazlık zırhını kazanamayan mavi takımın 3 üyesinden 2'si eleme adayı olduğundan dolayı potada olmayan tek yarışmacı BARBAROS, direkt 3. eleme adayı olarak belirlendi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'e veda eden isim şeflerin yaptığı oylama sonrası Sefa oldu. MasterChef'e veda eden Sefa, gözyaşlarına hakim olamadı. Sefa"İki yıldır bu programı izliyordum. Buraya gelip o samimiyeti yaşadığımda beni hayatta çok ileri götürdü. Buraya gelmeden önce aşçılık kariyeri olan biri değildim. Aileme destek olmak için farklı sektörlerde de çalıştım. Arkadaşlarımdan belki pratik olarak çok düşük seviyeydim. Yedeklerden geldim. Gözüm arkada değil." dedi.