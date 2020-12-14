Masterchef'te dün akşam heyecanlı bir dokunulmazlık yarışı vardı, kazanan takım hangisi oldu? Az kalan yarışmacılar yarından itibaren bireysel olarak yarışmaya başlayacak. Peki 13 Aralık Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Mehmet, Danilo ve Somer şefler en çok hangi tabağı beğendi, bireysel dokunulmazlığın sahibi kim oldu? Haftanın son eleme adayı da belirlendi ve üç kişi kendi aralarında mücadele etti. İçlerinden en zayıf tabağı yapan yarışmacı elendi, Masterchef hayallerine veda etti. İşte son bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eleme gecesiyle pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de ilk olarak kırmızı ve mavi takım Balkan mutfağı yemeklerini yapmak için karşı karşıya geldi. Bu turda yarışmacılar Şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, tavuk büryan, kaymaçina hazırladı.
Şeflerin yarışmacılara yapılması için verdiği sürenin ardından yemeklerin tadına bakıldı. Dokunulmazlık oyununun sonunda yapılan yemeklerin tadına bakan şefler kazanan takımın kırmızı takım olduğunu duyurdu. Böylece Özgül, Emir ve Eray MasterChef'te ilk 5'e giren isimlerden oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyunu sonucunda dokunulmazlık zırhını kazanamayan mavi takımın 3 üyesinden 2'si eleme adayı olduğundan dolayı potada olmayan tek yarışmacı BARBAROS, direkt 3. eleme adayı olarak belirlendi.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'e veda eden isim şeflerin yaptığı oylama sonrası Sefa oldu. MasterChef'e veda eden Sefa, gözyaşlarına hakim olamadı. Sefa"İki yıldır bu programı izliyordum. Buraya gelip o samimiyeti yaşadığımda beni hayatta çok ileri götürdü. Buraya gelmeden önce aşçılık kariyeri olan biri değildim. Aileme destek olmak için farklı sektörlerde de çalıştım. Arkadaşlarımdan belki pratik olarak çok düşük seviyeydim. Yedeklerden geldim. Gözüm arkada değil." dedi.
MAVİ TAKIM:
Sefa,
Barbaros,
Serhat
KIRMIZI TAKIM:
Emir,
Özgül,
Eray