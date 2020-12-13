EDHO 176. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık fena karışıyor.
Hızır Çakırbeyli, Yavuz'un arkasındaki kişileri öğrenmek için hareket ederken diğer yandan da Korkmaz ailesinin yeni planını öğrenmek için uğraştı. Amcası İlyas'ın yeni lider olduğu masaya Şahin Ağa'nın vurulması sonrası çıldırarak baskın yapan Alpaslan, Korkmazların tüm adamlarının kafasına sıktı. Haşmet Façalı'nın son anda engel olmasıyla Yaman Korkmaz ve diğer aile üyeleri ölümden kurtuldu.
"ÖLMEK İSTEMİYORSANIZ ORADAN ÇIKMAYIN İLYAS!"
Yeni bölüm merakla beklenirken 176. bölüm fragmanı geldi.
Fragmana Hızır Çakırbeyli'nin "Ölmek istemiyorsanız oradan çıkmayın İlyas!" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.
Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır.
Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.