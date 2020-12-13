Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    , dayak yediğini iddia ettiği şikayetini geri çekti

    model , beach’te saldırıya uğradığını iddia etti. Kanlı fotoğraflarını sergiledi. Şikayetini geri çekti!

    Ne beach’im iş!

    Top model Daria Kyryliuk, Çeşme'deki bir mekanda dayak yediğini iddia etti. Kendisini döven sevgilisi Baran Güneş çıktı. Türkiye'ye çamur atmaya kalkışan modelin çirkin oyununu Takvim bozdu. Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi ile birlikte Çeşme'deki bir beach'e gitti. İddiaya göre, güvenlik görevlileriyle yaşanan tartışma sırasında Kyryliuk ile beraberindekiler Dadaş A., Ferit Y. ve Özkan Z. ile Güvenlik Müdürü Kadir K., tarafından darp edildi. Ancak çiftin komşuları genç kadını, sevgilisinin dövdüğünü söyledi. Suçun şikayete bağlı suç kapsamında olması nedeniyle dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. 4 şüphelinin özür dilemesi üzerine Ukraynalı model ve arkadaşları, şikayetten vazgeçti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Daria Kyryliuk, dayak yediğini iddia ettiği şikayetini geri çekti