Top model Daria Kyryliuk, Çeşme'deki bir mekanda dayak yediğini iddia etti. Kendisini döven sevgilisi Baran Güneş çıktı. Türkiye'ye çamur atmaya kalkışan modelin çirkin oyununu Takvim bozdu. Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi ile birlikte Çeşme'deki bir beach'e gitti. İddiaya göre, güvenlik görevlileriyle yaşanan tartışma sırasında Kyryliuk ile beraberindekiler Dadaş A., Ferit Y. ve Özkan Z. ile Güvenlik Müdürü Kadir K., tarafından darp edildi. Ancak çiftin komşuları genç kadını, sevgilisinin dövdüğünü söyledi. Suçun şikayete bağlı suç kapsamında olması nedeniyle dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. 4 şüphelinin özür dilemesi üzerine Ukraynalı model ve arkadaşları, şikayetten vazgeçti.